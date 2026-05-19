Coup dur à l’OL : Une lourde sanction de l’UEFA tombe !

Malgré sa qualification pour les barrages de Ligue des champions, l’OL n’est pas encore sorti de l’auberge. Le club présidé par Michele Kang fait désormais à de lourdes de l’UEFA.

L’OL privé de 12 M€ par l’UEFA, d’autres sanctions attendues

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En cette fin de saison, l’Olympique Lyonnais a réussi à se qualifier pour les barrages de Ligue des champions. L’atmosphère à Lyon est cependant loin d’être festive. Car sa qualification ne masque en aucun cas ses difficultés financières. Cette situation s’aggrave avec l’intervention de l’instance de contrôle du fair-play financier de l’UEFA.

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L’Equipe rapporte que l’OL subit une lourde peine : une ponction annuelle de 12 millions d’euros sur ses futurs bonus européens. Ces mesures drastiques étranglent le budget et contraignent la cellule de recrutement de l’OL à une extrême prudence. La pression est sur Lyon est forte car une clause de sécurité pèse aussi sur le club.

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En cas d’échec lors des tours préliminaires, l’OL aura l’obligation de générer30 millions d’euros grâce à la vente de joueurs en seulement trois mois. Cet été s’annonce donc comme une véritable course contre la montre pour les Gones. Leur survie économique dépendra autant des performances sur le terrain que de la gestion rigoureuse des actifs. L’Olympique Lyonnais reste en alerte.