Mercato AS Monaco : Le Rocher tente un double coup

L’AS Monaco anticipe déjà son mercato estival. Le club de la Principauté, en quête de stabilité après une saison compliquée en Ligue 1, doit statuer sur Wout Faes (Leicester) et Simon Adingra (Sunderland), deux prêts devenus des dossiers prioritaires.

Mercato AS Monaco : Faes et Adingra dans le viseur monégasque

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Recrutés en janvier pour renforcer un effectif fragilisé par les blessures, Wout Faes et Simon Adingra ont vite trouvé leurs repères à l’AS Monaco. Le défenseur belge s’est installé dans l’axe de la défense, devenant un titulaire régulier. L’ailier ivoirien, lui, s’est distingué par sa polyvalence et son influence offensive.

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En championnat, Adingra affiche 3 buts et 2 passes décisives, alors que Faes totalise 15 titularisations en 16 matchs. Sous contrat sous forme de prêt, les deux joueurs disposent d’options d’achat fixées à 7,5 M€ pour Faes et 17 M€ pour Adingra. Des montants jugés élevés par la direction monégasque dans le contexte actuel.

Des négociations ouvertes avec Leicester et Sunderland

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Dans ce cadre, l’AS Monaco ne semble pas disposé à lever ces options en l’état. Le club privilégie désormais la piste d’une renégociation avec les deux formations concernées. Pour Wout Faes, un nouveau prêt est envisagé, notamment en raison de la relégation de Leicester en troisième division anglaise, qui pourrait faciliter les discussions.

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Pour Simon Adingra, sous contrat jusqu’en 2030 avec Sunderland, le dossier s’annonce plus complexe en raison de la valorisation élevée du joueur. D’ailleurs, la valeur marchande du joueur est de 25 M€ sur Transfertmarket.

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Dans le même temps, l’AS Monaco a déjà sécurisé un autre dossier important. Ansu Fati, auteur de 12 buts toutes compétitions confondues, devrait voir son option d’achat de 11 M€ être levée après une saison jugée convaincante sur le Rocher.