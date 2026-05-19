Mercato Besiktas : Un ancien du Fenerbahçe dans le viseur ?

C’est une rumeur qui devient de plus en plus concrète au fil des semaines, l’ancien capitaine et portier de Fenerbahçe, Altay Bayindir serait sur le point de rentrer au pays, mais cette fois du côté opposé du Bosphore, chez le rival des Canaris.

Un rempart de taille

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Relayé par Fabrizio Romano, Besiktas serait bien sur le dossier de l’international turc. À la recherche d’un nouveau gardien titulaire pour prendre la place d’Ersin Destanoglu, mais aussi pour remplacer Mert Gunok, parti à Fenerbahçé cet hiver, sans indemnité de transfert, les Aigles Noires cherchent à renforcer leur défense, qui a souvent créé certains soucis cette saison, notamment contre Fenerbahce.

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Et c’est ça qui est priorisé depuis ce mercato d’hiver. Connaissant déjà le championnat, Altay peut être un atout comme un poids pour Besiktas, car malgré toutes ses qualités, il a aussi énormément de défauts.

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Très bon gardien lors de 1v1, mais dans les airs, c’est très compliqué, tout comme ses prises de décision risquées qui font baisser son niveau de jeu et l’empêchent de se développer correctement. Un jeu au pied moyen et une irrégularité complète viennent remplir les dernières cases.

Un retour prématuré

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À 28 ans et après 3 saisons, le portier n’a jamais réussi à s’imposer chez les Red Devils et, étant à la recherche de temps de jeu, il est peut-être sur la bonne voie pour retrouver ses sensations balle au pied et retrouver son allure du jeu.

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Et en sachant que l’Euro 2028 est là dans seulement deux ans et que les qualifications vont débuter suite à la Coupe du Monde, c’est peut-être le moment pour Altay de retrouver un club lui faisant confiance pour qu’il puisse essayer de retrouver une place de titulaire en sélection nationale. En tout cas, si le transfert se réalise, cela peut être un atout des deux côtés.

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Besiktas veut un gardien qui a des qualités correspondant à son style de jeu et Altay veut retrouver ce plaisir du ballon. Il faudra toutefois attendre que le nouvel entraîneur soit annoncé, suite au départ de Sergen Yalçın hier.