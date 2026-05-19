Ça chauffe à l’OM : Coup de pression sur Stéphane Richard !

Avant même sa prise de fonctions, Stéphane Richard travaille déjà en coulisse à l’OM. Le nouveau président marseillais est cependant confronté à un dossier complexe et urgent à gérer.

OM : Stéphane Richard face à un défi préoccupant en interne

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Après l’éviction de Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille n’a pas tardé pour son successeur. La présidence du club a été confiée à Stéphane Richard. Celui-ci prendra officiellement fonction le 2 juillet prochain à la tête de l’OM. Le nouveau président marseillais est déjà pleinement engagé dans les coulisses du club.

Il est récemment intervenu dans le vestiaire afin d’apaiser les tensions intestines avec Habib Beye. La victoire face au Stade Rennais a aussi permis de décrocher une qualification en Ligue Europa. Ce succès ne masque pas pour autant les difficultés financières de l’OM.

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Les transferts onéreux et les pertes de plus de 100 millions d’euros générées par l’ancienne administration ont plongé les comptes dans le rouge vif. C’est dans ce contexte de péril financier que Stéphane Richard est attendu. « La situation financière dont il va hériter est grave et très alarmante », rapporte une source contactée par Nice-Matin.

Des ventes sont attendues par Frank McCourt

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Ce déficit économique ne plait guère à Frank McCourt. Le propriétaire de l’OM devra réinjecter ses propres fonds pour éponger ces dettes. Il attendra sans doute des ventes majeures lors de ce mercato afin de soulager un peu les finances du club. Stéphane Richard le sait très bien, une cure d’austérité est préconisée.

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Le nouveau président de l’OM incarne l’espoir d’un retour à une gestion plus pérenne. « Il va amener de la rationalité, et il était temps », confient des voix au sein du club. Stéphane Richard entamerait ainsi son mandat sous une forte pression économique.