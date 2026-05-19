Mercato PSG : Incroyable ! Enrique valide une folie à 60M€

Le mercato du PSG pourrait encore réserver une énorme surprise cet été. Luis Enrique pourrait accueillir un nouveau gardien de but pour une petite fortune. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique prêt à faire une Donnarumma avec Safonov ?

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Un an après avoir poussé Gianluigi Donnarumma vers la sortie après une saison historique marquée par un sacre en Ligue des Champions, Luis Enrique pourrait refaire le même coup avec Matvey Safonov. Sous contrat au PSG jusqu’en 2029, le gardien russe de 27 ans sera normalement toujours là la saison prochaine et la grande question est surtout de savoir si Lucas Chevalier va tenter de regagner sa place ou s’il va vouloir changer d’air.

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Avec les performances XXL de l’ancien portier de Krasnodar, la question du recrutement d’un nouveau joueur à ce poste ne semblait plus d’actualité, mais ces dernières heures, le site portugais Mercado Azul révèle que le PSG est très intéressé par Diogo Costa. Tout récemment sacré Champion de la Primeira Liga, le gardien titulaire du FC Porto pourrait ainsi faire l’objet d’une grosse offre de la part de Luis Campos dans les semaines à venir.

Le Paris SG prêt à lever la clause libératoire de Diogo Costa

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Diogo Costa, gardien de 26 ans du FC Porto et du Portugal, a été annoncé durant le mercato estival 2025 parmi les pistes du Paris Saint-Germain pour le mercato estival. Le portail Mercado Azul ajoute même que le Paris SG serait passé à l’action pour un recrutement cet été.

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« Le club français a déjà tenu plusieurs réunions avec les représentants du joueur et du club portugais. La dernière réunion a été décisive, le club français ayant confirmé sa volonté de payer la clause libératoire de 60 millions d’euros du gardien. Ce montant est considéré comme non négociable par le FC Porto.

Le club parisien a accéléré les négociations et semble pressé de conclure le transfert avant la Coupe du Monde. Diogo Costa n’a pas encore pris de décision, mais les négociations progressent et le joueur pourrait devenir l’un des gardiens de but les plus chers de l’histoire du football mondial. Le FC Porto souhaite conserver son capitaine et ne le cédera pas pour moins de 60 millions d’euros », explique le média portugais.

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Reste désormais à savoir si Paris ira vraiment au bout après avoir déjà investi 40 millions d’euros sur Lucas Chevalier l’été dernier. D’autant que Matvey Safonov a convaincu ces derniers mois et que le jeune Renato Marin commence lui aussi à séduire en interne. Mais une chose est sûre : le dossier Diogo Costa risque d’enflammer tout le mercato parisien.