Mercato : Le Stade Brestois prépare l’après-Grégory Lorenzi

Après dix années passées à construire le Brest actuel, Grégory Lorenzi s’apprête à quitter le club dans un été qui s’annonce déjà chargé avec départs, incertitudes et gros dossiers à gérer.

Mercato : Grégory Lorenzi quitte Brest dix ans de travail

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Arrivé en 2016 en Bretagne, Gregory Lorenzi quittera bien le Stade Brestois au cours de l’été. Un départ vers le sud, puisqu’il devrait rejoindre l’Olympique de Marseille et non l’OGC Nice malgré l’engagement qu’il entretenait avec les Aiglons si ces derniers se maintenaient en Ligue 1.

Un choix fort pour le Corse qui laisse derrière lui de très bons souvenirs, de la montée en Ligue 1 à l’épopée 2024/2025 en Ligue des champions, il aura marqué le club pour son recrutement malin avec un petit budget. Cette réussite est reconnue par les supporters bretons, une reconnaissance notamment exprimée par un tifo en son honneur face à Angers dimanche.

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Mais si dimanche était réservé pour les au revoir et les hommages, Grégory Lorenzi s’est vite remis à la tâche, lui qui aimerait avancer quelques dossiers pour quitter le Finistère plus sereinement.

Un mercato sous haute pression

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Il faut dire que l’été risque d’être mouvementé pour Brest qui voit énormément de discussions et de négociations se profiler alors qu’en 2027 plusieurs cadres verront leur contrat se terminer.

À commencer par l’entraîneur Éric Roy, qui reste flou sur sa continuité ou non.

Kenny Lala fait également partie de ceux à qui il reste plus qu’un an de contrat.

Le Stade Brestois va également devoir trouver de quoi compenser les départs de Majecki, Labeau Lascary, Dina Ebimbe, Junior Diaz et Soumaïla Coulibaly qui retourneront dans leur club respectif.

Brest devra aussi faire son possible pour ne pas laisser partir ses cadres comme c’est bien souvent le cas, avertit Éric Roy : « Si le projet sportif c’est de vendre nos meilleurs joueurs et d’encore bricoler, ça devient compliqué. »

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Un chantier donc que Gregory Lorenzi va essayer d’aménager le plus possible avant son départ officiel prévu en juin.