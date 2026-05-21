PSG Mercato : Urgent ! Le clan Nuno Mendes discute à Madrid

Nuno Mendes prépare-t-il son départ du PSG pour le prochain mercato estival ? L’agent du latéral gauche portugais serait en ce moment à Madrid, ce qui fait jaser les médias espagnols.

Mercato PSG. L’agent de Nuno Mendes à Madrid

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Cinq ans après son arrivée en provenance du Sporting Portugal, Nuno Mendes va-t-il quitter les rangs du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato d’été ? Sous contrat jusqu’en juin 2029, le défenseur de 23 ans n’est pas annoncé sur la liste des joueurs susceptibles de changer d’air, mais selon l’émission de Josep Pedrerol, Chiringuito, l’agent de l’international portugais, Miguel Pinho, aurait été aperçu à Madrid mercredi soir.

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Une présence loin d’être anodine, selon les médias espagnols. Aucun détail n’a filtré concernant l’identité du joueur concerné ni le club rencontré. Mais en Espagne, les médias imaginent déjà un possible mouvement autour de Nuno Mendes, dont le profil plaît forcément aux plus grands clubs européens. Et surtout le Real Madrid, qui cherche une pointure au poste de latéral gauche avec le départ probable de Ferland Mendy.

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Bien que concentré sur la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal le 30 mai prochain à Budapest, le Paris SG garde un oeil discret sur cette visite de Miguel Pinho à Madrid. Toutefois, il est bon de rappeler que Nuno Mendes n’est pas le seul Portugais représenté par cet influent agent de joueurs.

Miguel Pinho à Madrid pour quel joueur ?

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Via son agence AS1, Miguel Pinho représente beaucoup joueurs, notamment Bruno Fernandes (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting). Deux profils qui peuvent correspondre aux besoins du Real Madrid. À noter également que Miguel Pinho a dans son portefeuille Piero Hincapié (Arsenal) et surtout Luis Diaz, auteur d’une saison XXL sous les couleurs du Bayern Munich.

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Cependant, il est peu probable de voir le club allemand laisser partir l’international colombien de 29 ans, un an seulement après son arrivée en provenance de Manchester City.