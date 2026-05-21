Mercato : Coup dur pour l’OM, une pépite s’éloigne !

Alors que le mercato n’a pas encore ouvert ses portes, la direction de l’OM est déjà l’œuvre pour attirer un jeune attaquant. Les Phocéens devront cependant tirer un trait sur la piste Laciné Megnan-Pavé de Montpellier

Mercato : L’OM en retrait pour la pépite Laciné Megnan-Pavé

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L’Olympique de Marseille va vivre un mercato d’été très mouvementé. Ses dirigeants ont à cœur d’assainir les finances du club qui sont dans le rouge. Il faudra pour cela réaliser des ventes considérables. Plusieurs joueurs seront ainsi invités à quitter le navire OM avant de recruter. Malgré cette cure d’austérité, le club présidé par Stéphane Richard ne néglige pas sa politique de formation.

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La direction de l’OM tentait d’ailleurs de mettre la main sur un jeune attaquant. Le Phocéen rapporte que Marseille s’est lancé aux trousses du très prometteur Laciné Megnan-Pavé. L’attaquant du MHSC est devenu professionnel à seulement 15 ans. Autant dire qu’un tel talent ne passe pas inaperçu. L’OM suit Laciné Megnan-Pavé depuis l’an dernier.

Une piste offensive à oublier

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Les Phocéens se heurtent cependant à une réalité implacable. Le capitaine de l’équipe de France U16 est engagé avec Montpellier jusqu’en 2028. La valeur marchande du jeune joueur a aussi grimpé. Elle est désormais estimée à 6 millions d’euros. Sans parler de la rude concurrence sur ce dossier.

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Le Bayern Munich, le FC Barcelone, Arsenal, le Paris SG ainsi que Chelsea et le groupe BlueCo s’intéressent au profil de Laciné Megnan-Pavé. L’OM devrait donc vite se faire une raison face à ces géants européens. Le jeune attaquant est lié au MHSC jusqu’en 2028.