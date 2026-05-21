Mercato PSG : Luis Campos prévient déjà Julian Alvarez !

Directement interpellé sur le dossier Julian Alvarez, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, a clairement envoyé un message fort à l’attaquant de l’Atlético Madrid. Explications.

Mercato : « Julian Alvarez est déjà transféré au PSG »

La suite après cette publicité

Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester City pour 75 millions d’euros, Julian Alvarez pourrait déjà quitter les rangs de l’Atlético Madrid lors du prochain mercato estival. En Espagne, certains médias n’en doutent plus : l’international argentin va rejoindre Luis Enrique au PSG.

José Antonio Martin Otin, ancien joueur et désormais agent, a notamment lâché sur les antennes de la Cadena Cope : « Julian Alvarez est déjà transféré au PSG, c’est vraiment l’impression que j’ai. C’est un joueur qui ne déçoit jamais dans les matchs importants, mais son aventure à l’Atlético Madrid est terminée. »

À voir

ASSE-Nice : Plusieurs voyants au vert pour Saint-Etienne

Lisez aussi : Le transfert de Julian Alvarez au PSG confirmé en Espagne !

La célèbre émision El Chiringuito a renchéri en affirmant que les dirigeants parisiens et leurs homologues des Colchoneros négocient pour un transfert qui pourrait dépasser les 150 millions d’euros. L’hypothèse d’une opération incluant Gonçalo Ramos et Kang-In Lee circule même dans la presse espagnole.

En France, les journaux L’Équipe et Le Parisien confirment que Luis Campos travaille sur le dossier. De son côté, Luis Campos a clairement ouvert la porte au joueur de 26 ans, sous certaines conditions.

La réponse de Luis Campos à Julian Alvarez

La suite après cette publicité

Imposé par l’UEFA aux finalistes de la Ligue des Champions, le Media Day du Paris Saint-Germain avait lieu mercredi au Campus de Poissy en présence de nombreux médias français et internationaux. Luis Enrique s’est exprimé en conférence de presse à partir de 16h, puis l’entraînement était diffusé en direct et en intégralité sur internet, en plus d’être accessible à la presse.

À voir

Mercato : Coup dur pour l’OM, une pépite s’éloigne !

Lisez aussi : Mercato : Urgent ! Julian Alvarez veut rejoindre le PSG !

Six Parisiens se sont ensuite exprimés en zone mixte au micro de plusieurs médias et d’autres ont même accordé des entretiens individuels. Luis Campos a, lui, décidé de s’exprimer sur le réseau social Twitter en répondant à plusieurs supporters parisiens.

L’un d’eux a demandé au conseiller sportif parisien d’appeler Julian Alvarez pour « conclure le dossier. » Luis Campos a profité de la perche tendue pour mettre en garde les futures recrues du Paris Saint-Germain et rappeler la nouvelle politique du club.

Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris. Ceux qui veulent prendre du plaisir à jouer au beau jeu, avec leurs coéquipiers, à l'entraînement et aux exigences de l'entraîneur, à profiter de la Ville Lumière, de l’appui d’une direction, bien… — Luis Campos (@luiscamposFoot) May 20, 2026

« Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris. Ceux qui veulent prendre du plaisir à jouer au beau jeu, avec leurs coéquipiers, à l’entraînement et aux exigences de l’entraîneur, à profiter de la Ville Lumière, de l’appui d’une direction, bien plus que pour l’argent qu’ils pourraient gagner.

Lire la suite sur le PSG

Urgent ! Le transfert de Julian Alvarez au PSG déjà bouclé ?

À voir

Mercato ASSE : Un milieu de Saint-Etienne vers Montpellier

Mercato : Urgent ! L’offre du PSG pour Julian Alvarez connue

Ce n’est pas l’argent qui prime sur le football, c’est le football qui prime. Si vous jouez bien, si vous y prenez du plaisir, si vous vous battez corps et âme pour ce maillot, les titres suivront. Et puis, bien sûr, l’argent. La culture du mérite. Si tu mérite tu serais très riche en amour et en argent », a expliqué le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi.