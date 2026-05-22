Mercato Stade Rennais : Négociation en cours pour un gros transfert  

Le FC Porto pousse pour garder définitivement le milieu de terrain Seko Fofana. Les dirigeants du Stade Rennais n’ont pas encore donné leur feu vert.

Mercato Stade Rennais : Ça se bouscule pour Seko Fofana

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Seko Fofana revit au Portugal. Et cela pourrait tout changer pour le Stade Rennais. En difficulté en Bretagne il y a encore quelques mois, le milieu ivoirien a retrouvé de l’élan sous les couleurs du FC Porto. Au point de convaincre les dirigeants portugais de passer à l’action.

Le club lusitanien a déjà lancé des discussions pour conserver définitivement l’ancien capitaine du RC Lens. Arrivé cet hiver sous forme de prêt, Seko Fofana a progressivement repris sa place dans l’entrejeu des Dragons. Match après match, son influence a grandi. Son profil plaît à Porto. Le milieu de 31 ans apporte ce qui manque à l’équipe.

Son vécu au haut niveau rassure aussi le vestiaire. D’après Africafoot, le FC Porto étudie désormais les conditions d’un transfert définitif et des échanges internes auraient déjà commencé pour mesurer la faisabilité financière du dossier.

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Du côté du Stade Rennais, le dossier reste ouvert. Recruté avec beaucoup d’ambitions, Seko Fofana n’avait pas vraiment trouvé sa place au club breton avant son départ vers le Portugal. Les dirigeants rennais devront donc trancher : lui offrir une nouvelle chance ou récupérer une partie de leur investissement grâce à une vente estivale.

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Un homme pourrait peser lourd dans cette décision : Franck Haise. L’actuel entraîneur rennais connaît parfaitement Fofana depuis leur aventure commune au RC Lens, où le milieu ivoirien était devenu son relais majeur sur le terrain. Rennes va annoncer sa décision dans les prochaines semaines.