‎Mercato ASSE : Fin de l’aventure ! Il annonce son départ

‎L’ASSE tourne une nouvelle page de son histoire avec le départ annoncé de Karim Cissé, arrivé dans le Forez avec des rêves plein la tête avant d’y grandir pendant six saisons. À seulement 21 ans, le milieu offensif a choisi les mots du cœur pour dire au revoir à un club qui a façonné son parcours.

‎ Mercato ASSE : Karim Cissé quitte officiellement Saint-Etienne

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‎Il existe des départs qui font beaucoup de bruit et d’autres qui résonnent en silence. Celui de Karim Cissé appartient à cette seconde catégorie. Arrivé en 2020 pour achever sa formation, le natif de Conakry s’apprête à quitter Saint-Étienne au terme de son contrat, sans prolongation proposée par les dirigeants stéphanois.

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‎Sur Instagram, le joueur a pris le temps de regarder dans le rétroviseur. « Il y a 6 ans, j’arrivais à l’AS Saint-Étienne avec beaucoup de rêves et d’espoir », a écrit le milieu offensif, avant d’évoquer les sacrifices consentis : « Quitter son pays, sa famille et commencer une nouvelle vie loin des siens n’est jamais facile ». Une confession sincère qui rappelle que le football ne se résume jamais à 90 minutes.

‎Un parcours semé d’obstacles dans le Forez

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‎L’histoire de Karim Cissé à l’ASSE ne fut pas un long fleuve tranquille. Le joueur guinéen a notamment dû composer avec des soucis administratifs qui ont freiné son développement sportif. Pourtant, il souligne que le club lui a tendu la main dans les moments les plus délicats : « Le club ne m’a jamais laissé tomber. On m’a accompagné, soutenu et aidé à grandir autant sur le plan humain que sportif ».

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‎S’il n’a disputé que neuf rencontres avec l’équipe première, l’expérience restera marquante. Porter le maillot vert à Geoffroy-Guichard demeure un souvenir précieux pour le jeune joueur. « Le peuple vert est unique. Votre passion, votre fidélité et l’amour que vous portez à ce club rendent l’ASSE différente », a-t-il confié, avant de conclure avec émotion : « Aujourd’hui, une nouvelle aventure commence pour moi ».