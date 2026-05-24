‎ASSE-OGC Nice : La menace explosive du Gym à la LFP

‎L’ASSE se retrouve au centre d’un climat électrique qui dépasse désormais largement le rectangle vert. À quelques jours d’un barrage capital face à l’OGC Nice, le club azuréen hausse le ton contre la LFP et dénonce une injustice sportive. La direction des Aiglons menace ouvertement d’un recours judiciaire si certains internationaux venaient à manquer ce rendez-vous décisif.

ASSE-OGC Nice : ‎Un barrage sous haute tension avant même le coup d’envoi

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‎Le football français adore les scénarios tendus, mais celui-ci frôle déjà l’ébullition. Selon les informations relayées par Nice-Matin, l’OGC Nice a adressé un courrier recommandé particulièrement musclé à la Ligue de football professionnel. Dans cette lettre envoyée à Vincent Labrune, les dirigeants niçois dénoncent un calendrier qu’ils jugent profondément déséquilibré. ‎Au cœur du problème : une programmation des barrages de maintien en pleine fenêtre FIFA.

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Pour le Gym, ce choix expose certains clubs à des absences majeures dans un moment où chaque détail peut peser une saison entière. Maurice Cohen, vice-président délégué du club, évoque même une « position d’extrême difficulté sportive, organisationnelle et économique », tout en pointant une situation qui, selon Nice, aurait pu être anticipée depuis plusieurs semaines.

‎Une menace judiciaire qui change la donne

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‎Cette fois, le Gym ne se contente plus de protester. Toujours selon Nice-Matin, le club niçois prévient qu’il pourrait « engager toute procédure utile » devant les juridictions compétentes si un seul international venait à manquer cette double confrontation face à Saint-Étienne. ‎Dans son argumentaire, Nice estime qu’il existe une rupture manifeste d’équité sportive.

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« Il apparaît particulièrement contestable que des rencontres conditionnant le maintien d’un club en Ligue 1 aient été programmées à des dates exposant certains clubs à la perte d’une partie substantielle de leur effectif professionnel », écrit notamment Maurice Cohen. Une sortie rare, presque une déclaration de guerre administrative, dans un football français déjà coutumier des bras de fer institutionnels.

‎La FIFA a fermé la porte, Saint-Etienne observe

‎La LFP avait pourtant tenté d’éviter ce casse-tête. Une demande de dérogation envoyée à la FIFA le 5 mai visait à conserver les internationaux disponibles pour ces matches couperets. Refus catégorique : le 19 mai, l’instance mondiale a opposé une réponse négative. ‎Depuis, Nice négocie directement avec plusieurs fédérations.

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La Côte d’Ivoire a accepté de libérer Elye Wahi pour le retour, tandis que les dossiers d’Ali Abdi et d’Hicham Boudaoui restent plus incertains. ‎Pour Saint-Étienne, cette tension peut sembler extérieure, mais elle pourrait peser psychologiquement sur le barrage. Une chose est certaine : à Geoffroy-Guichard, le ballon ne sera probablement pas le seul à brûler.