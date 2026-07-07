Mercato FC Nantes : Kita en colère, un cadre est mis sur le marché

Le bras de fer se poursuit au FC Nantes. Toujours absent depuis la reprise de l’entraînement, Mostafa Mohamed ne montre aucun signe de retour.

Mercato FC Nantes : Ça chauffe entre Mostafa Mohamed et les Kita

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Où est passé Mostafa Mohamed ? Alors que le FC Nantes a repris l’entraînement à La Jonelière depuis deux semaines, son attaquant brille par son absence. Pire, il provoque. L’Égyptien vient de publier une nouvelle photo sur ses réseaux sociaux, loin de la Loire-Atlantique. Un geste perçu comme un véritable affront par les Kita et l’entraîneur Michel Der Zakarian.

Le buteur nantais se prélasse à İzmir. C’est du moins ce que révélait un cliché partagé ce lundi soir sur son compte Instagram, avant d’être supprimé. Le club, lui, attend des explications. Cette réapparition numérique, bien loin des terrains d’entraînement, attise la colère des supporters. Les critiques fusent. La tension monte d’un cran autour d’un joueur qui semble orchestrer son propre détachement.

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L’incertitude plane totalement sur l’avenir du joueur de 28 ans. Lié au club jusqu’en juin 2027, Mohamed ne dispose d’aucune offre concrète pour le moment. Le FC Nantes veut s’en débarrasser. Le coach Michel Der Zakarian prépare sa saison avec un effectif amputé de sa principale force offensive des dernières années.

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Chaque jour qui passe creuse un peu plus le fossé entre le joueur et son employeur, rendant la rupture presque inévitable. On se demande si Mostafa Mohamed foulera à nouveau la pelouse de La Jonelière, ou scellera-t-il son départ définitif loin des bords de l’Erdre. Si des offres tombent, il va partir. L’international égyptien est en froid avec les Kita à cause de la baisse de son salaire. Cette décision tombe à cause de la relégation de l’équipe.