Mercato OM : Lorenzi creuse une piste surprise à zéro euro !

Malgré ses difficultés économiques, l’OM compte bien se renforcer cet été. Son directeur sportif Grégory Lorenzi s’est même lancé sur une piste surprenante à zéro euro. Hidemasa Morita serait visé.

Mercato : Grégory Lorenzi tente de recruter de Hidemasa Morita à l’OM

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L’Olympique de Marseille entame son mercato sous restrictions budgétaires. Grégory Lorenzi le sait très bien. Le directeur sportif marseillais devra faire preuve d’ingéniosité pour renforcer l’effectif. Et l’une de ses pistes étudiées mènerait Hidemasa Morita, selon A Bola.

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Le milieu de terrain japonais est libre de tout engagement depuis la fin de son aventure avec le Sporting Portugal. Il cherche à présent un nouveau point de chute. Surtout que ses discussions avec des écuries de Premier League, comme Leeds United, n’ont pas abouti. Il pourrait finalement basculer vers la Ligue 1.

Une forte concurrence se met en place

Hidemasa Morita est apprécié pour sa régularité et son intelligence de jeu. Il a dispose d’un profil capable d’apporter immédiatement une stabilité à l’entrejeu de l’OM. Sachant que le club phocéen n’aura pas à payer d’indemnité de transfert. Grégory Lorenzi et son équipe garderaient un œil avisé sur cette piste à zéro euro.

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Le joueur de 31 ans sort d’une fin de saison marquée par une blessure musculaire. Il a disputé 31 matchs de Championnat. Hidemasa Morita est désormais rétabli et prêt pour un nouveau challenge. Toutefois, l’OM n’est pas seul sur ce coup. L’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco suivraient également le dossier avec attention.