Mercato PSG : Incroyable ! Safonov vendu cet été pour 25M€ ?

Doublure de Lucas Chevalier en début de saison, Matvey Safonov a gagné sa place de titulaire au PSG, où il est désormais indiscutable. Mais le gardien russe pourrait faire ses valises cet été.

Mercato PSG : L’Arabie Saoudite débarque pour Matvey Safonov

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Arrivé au Paris Saint-Germain en provenance de Krasnodar pour 20 millions d’euros il y a deux ans, Matvey Safonov ne devait pas être plus qu’un simple remplaçant dans les cages. Mais le portier de 27 ans a surpris tout le monde en gagnant sa place aux yeux de Luis Enrique et en envoyant Luis Enrique sur le banc.

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Une performance XXL de la part de l’international russe. Brillant en Ligue des Champions, Safonov attire logiquement des convoitises dans l’optique du prochain mercato estival. En Europe, des clubs suivent de près la situation du natif de Krasnodar.

Mais selon les informations de la presse saoudienne, Al-Nassr pourrait être la prochaine destination du numéro 39 parisien. Le club saoudien serait prêt à dégainer pour attirer le protégé de Luis Enrique dans les semaines à venir.

Matvey Safonov bientôt avec Cristiano Ronaldo ?

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Fraîchement sacré Champion de Saudi Pro League, Al-Nassr n’est pas satisfait des performances du Brésilien Bento et suit avec beaucoup d’attention la situation de Matvey Safonov au Paris SG. Diverses sources locales assurent que la formation basée à Riyad souhaite faire du partenaire d’Ousmane Dembélé son titulaire pour la saison prochaine.

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Sur le plan financier, le club de Cristiano Ronaldo a les moyens de rivaliser avec le Paris Saint-Germain et d’offrir un salaire colossal à Safonov. Un chèque de 25 millions d’euros serait ainsi dans les tuyaux pour le portier parisien, recruté pour 20 millions d’euros il y a deux ans.

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Reste maintenant à voir si le PSG, annoncé sur les traces de Diogo Costa du FC Porto, voudra se séparer de Matvey Safonov après la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal le 30 mai prochain à Budapest.

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