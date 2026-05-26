Mercato OL : Un transfert improbable annoncé à Lyon

Alors que les responsables d’EFH cherchent des voies et moyens pour séparer l’OL et Botafogo, un transfert entre les deux clubs, liés par la multipropriété, est annoncé.

Kang cherche à séparer l’OL de Botafogo de Textor

La suite après cette publicité

Les dirigeants actuels d’Eagle Football Holding (EFH) ont entamé des actions en justice pour la séparation de l’OL d’avec les autres clubs du groupe, notamment Botafogo au Brésil. Dans cette même démarche, le club rhodanien a été mis en vente par le Cabinet britannique, Cork Gully.

Nommé administrateur judiciaire, le Cabinet a pris le contrôle opération d’Eagle Football Holdings Bidco Limited, actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais. Michele Kang, l’actuelle présidente du club de Lyon, est pressentie pour récupérer le club des mains de John Textor, avec le soutien du fonds d’investissement Ares Capital Corporation.

Des transferts fantômes entre Fogo et Lyon révélés

Il y a quelques semaines, Eagle Football Group a publié les comptes du premier semestre de la saison 2025-2026. Le rapport révèle des transactions secrètes de joueurs entre Botafogo et l’OL, notamment le transfert d’Igor Jesus ou encore de Luiz Henrique.

À voir

Mercato FC Nantes : Kita prépare une nouvelle vente XXL

Ces deux joueurs n’ont pourtant jamais porté le maillot des Gones. Le premier est transféré à Nottingham Forest depuis juillet 2025 contre 19 M€, tandis que le deuxième a rejoint le Zenith Saint-Pétersbourg en janvier 2025, pour 33 M€.

Mercato : Un accord pour Alvaro Montoro de Botafogo à Lyon ?

Pendant que John Textor est à couteaux tirés avec la direction actuelle rhodanienne, Fogaonet révèle la prochaine arrivée d’Alvaro Montoro à Lyon, en provenance de Botafogo. Un deal aurait été trouvé entre les deux clubs, en vue du transfert de l’attaquant de 19 ans.

La transaction devrait se faire en toute transparence, car les médias brésiliens annoncent déjà l’indépendance de l’Olympique Lyonnais vis-à-vis du club carioca. Toutefois, la pépite argentine ne débarquerait pas entre Rhône et Saône cet été, mais plutôt à l’hiver prochain. Selon la précision de la source, l’accord a été conclu pour la fin d’année 2026.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Un premier gros transfert prévu avant la DNCG

Mercato OL : Surprise, un transfert à 4 M€ s’envole !

À voir

Mercato : L’OM jubile, Genesio écarte déjà une destination !

Recruté par Botafogo à Velez Sarsfield (Argentine) contre 7,9 M€ d’indemnité, en juin 2025, Alvaro Montoro est sous contrat à Rio jusqu’en décembre 2029. Il est évalué à 10 millions d’euros par Transfermarkt.