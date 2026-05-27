Coup de théâtre à l’OM : Lorenzi amorce de gros dossiers

Grégory Lorenzi n’est pas officiellement le nouveau directeur de l’OM. Son imbroglio avec l’OGC Nice freine sa signature. Cela ne l’empêche pour autant de travailler sur le mercato marseillais.

Mercato OM : Grégory Lorenzi n’est pas inquiet face à la menace niçoise

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La tension montre à Marseille. Le match nul des barrages entre l’OGC Nice et l’AS Saint-Étienne (0-0) offre encore aux Aiglons une chance de se maintenir en Ligue 1. Ce scénario place l’OM dans une position délicate concernant le dossier Grégory Lorenzi. Le dirigeant corse est en effet lié au Gym par un pré-accord. Il ne peut officiellement rejoindre Marseille sans régler sa situation.

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L’OM s’expose donc à des négociations complexes ou à des poursuites judiciaires en cas de maintien de l’OGC Nice. Surtout que le club azuréen est déterminé à défendre ses intérêts. Cette menace ne paralyse pas pour le futur directeur sportif de l’OM. Grégory Lorenzi affiche une sérénité totale, indique La Provence. Il écarte les craintes d’un blocage durable.

Il est déjà au travail à l’Olympique de Marseille

Depuis son départ de Brest, Grégory Lorenzi est loin de s’encombrer de ces turbulences administratives. Il est déjà dans en action à l’OM. La source explique que l’ancien directeur sportif du SB29 s’active en coulisses pour esquisser les contours de l’effectif olympien. Il anticipe les besoins de reconstruction pour la saison prochaine.

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Grégory Lorenzi envoie ainsi un message clair. Il est déjà mentalement investi dans sa mission à l’OM. Le risque de compensation financière ne l’inquiète. Le bâtisseur brestois se prépare à boucler ses premiers dossiers dès que le feu vert sera donné.