INFO SRFC : Coup de théâtre pour le transfert de Cresswell ?

Alors que l’affaire semblait bien embarquée pour le SRFC, le transfert de Charlie Cresswell pourrait finalement capoter. La direction de Toulouse FC pourrait changer d’avis et retenir son défenseur central cet été.

Mercato SRFC : Accord pour le transfert de Cresswell

La suite après cette publicité

À la recherche d’un défenseur central pour compenser le départ de Jérémy Jacquet, vendu à Liverpool pour 70 millions d’euros, le SRFC a jeté son dévolu sur Charlie Cresswell. Et selon les informations de Foot Mercato, le Stade Rennais serait sur le point de finaliser un accord avec le Toulouse FC pour 28 millions d’euros, dont 3 millions d’euros de primes, pour recruter l’international espoir anglais.

Lisez aussi : Mercato : Le SRFC tient la solution pour Charlie Cresswell !

Le SRFC, très ambitieux cet été, serait rapidement passé à l’action et proposé un gros salaire à Cresswell, qui deviendrait automatiquement l’un des trois plus gros revenus du club breton. Le portail sportif révèle que l’hésitation des clubs anglais dans ce dossier a ouvert la voie au Stade Rennais pour prendre l’aventure dans la course pour la signature du défenseur toulousain. Le directeur sportif rennais, Loïc Désiré, a confirmé cette piste dans l’émission En Pleine Lucarne.

À voir

ASSE : Premier point de Cathro sur son staff et les recrues

« C’est l’un des deux ou trois joueurs que nous avons ciblés. Il connaît la Ligue 1, c’est un jeune défenseur expérimenté. Mais il n’est pas le seul », a déclaré le dirigeant breton. Recruté il y deux ans à Leeds United pour 4,5 millions d’euros, Charlie Cresswell pourrait rapporter gros au TFC. Mais aux dernières nouvelles, l’affaire pourrait finalement capoter.

Toulouse bloque Cresswell après la vente d’Emersonn

Après avoir enregistré six recrues depuis le début du mercato estival, notamment Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître, Eliezer Mayenda et Bryan Reynolds), le SRFC croyait pouvoir officialiser l’arrivée de Charlie Cresswell dans les prochains jours, mais la situation pourrait totalement changer dans ce dossier.

Lisez aussi : Toulouse FC : Carles Martínez Novell salue la progression de Charlie Cresswell

En effet, avec le transfert de l’attaquant brésilien Emersonn à Ipswich Town, promu de Premier League, pour le montant record de 32 millions d’euros, le Téfécé n’est plus dans l’obligation de sacrifier ses cadres pour équilibrer ses comptes.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato SRFC : Coup de théâtre pour l’arrivée de Cresswell !

À voir

PSG Mercato: Enrique confirme un renfort inattendu au milieu

Mercato Stade Rennais : Gros rebondissement pour Cresswell

Désormais à l’aise financièrement, le président toulousain Olivier Cloarec aurait pris la décision de mettre pause sur les négociations avec les dirigeants du Stade Rennais et attendrait des offres anglaises afin de faire monter les enchères pour Charlie Cresswell. Un revirement qui pourrait faire perdre un joli coup au SRFC. Affaire à suivre…