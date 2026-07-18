ASSE : Premier point de Cathro sur son staff et les recrues

Le nouvel entraîneur de l’ASSE évoque l’ambiance dans le staff technique, ainsi que l’intégration des recrues, dans son premier point sur la préparation estivale.

Mercato ASSE : Des recrues arrivées de partout !

La suite après cette publicité

L’ASSE a entamé la pré-saison le 1er juillet 2026. Cela fait donc un peu plus de deux semaines que Ian Cathro et son équipe se préparent à huis clos au Centre Sportif Robert-Herbin. Il dirige un groupe renforcé par cinq nouveaux joueurs :

Sohaib Naïr (défenseur algérien), Jakob Breum (milieu offensif danois), Mamour Ndiaye (gardien de but sénégalais), Thierno Ballo (ailier ivoiro-autrichien) et Aron Csongvai (milieu défensif hongrois).

À voir

Mercato : C’est fait ! Un magicien offensif arrive au PSG

Le premier est en provenance de l’EA Guingamp, tandis que les quatre suivants ont été recrutés à l’étranger. Ils sont arrivés respectivement de Go Ahead Eagles (Pays-Bas), de Sarpsborg 08 (Norvège), de Wolfsberger AC (Autriche) et de l’AIK Fotboll (Suède).

Cathro impressionné par l’accueil et l’intégration des nouveaux

Malgré la diversité de nationalité, de langue et de culture dans le groupe de l’AS Saint-Etienne, le nouveau coach assure qu’il n’y a pas de souci d’intégration et que le groupe vit bien. « On est vraiment heureux avec tout le monde qui est venu. Ils ont beaucoup de soutien aussi. Le club a un très bon staff pour aider tout le monde à s’adapter. J’ai été très impressionné par la façon dont ça a été géré », a-t-il rassuré, dans une interview sur le site officiel du club stéphanois.

Ian Cathro est aussi arrivé à l’ASSE, en provenance du GD Estoril du Portugal, avec son staff composé de trois adjoints : Bryant Lazaro, David Le Moël et Eliaquim Mangala. Selon lui, la collaboration avec les techniciens trouvés au club se passe normalement.

« Bryant, Elia et David se sont réunis pour connecter l’équipe avec Jeff (Jean-François Bédénik), Ilan (Araujo), Jules (Fauvey), Sonny (Vitulli), le département de performance et l’équipe médicale. Nous sommes bien intégrés », a-t-il indiqué.

Cathro : « Je ressens l’énergie et la détermination de tous »

D’après le technicien écossais, l’état d’esprit est irréprochable et l’environnement propice. « Je ressens le soutien de tout le monde. Je ressens l’énergie et la détermination de tout le monde pour travailler, pour améliorer et pour être une partie positive de ce que nous voulons faire », a-t-il déclaré.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Le mercato n’est pas fini, 2 nouvelles arrivées en vue

À voir

OL :Fonseca reçoit une bonne nouvelle pour la coupe d’Europe

ASSE : La décision qui change tout pour Larsonneur

Rendez-vous le 8 août prochain, date de la 1re journée de Ligue 2, pour apprécier le travail du staff d’Ian Cathro et de son équipe. L’ASSE affrontera le FC Sochaux au stade Bonal à cette occasion.