Mercato : Coup de tonnerre pour l’avenir de Mohamed Salah !

Après neuf ans de bons et loyaux services, Mohamed Salah a annoncé son départ de Liverpool cet été. Annoncé un peu partout dans le monde, l’attaquant égyptien pourrait prendre une destination totalement surprenante. Explications.

Mercato : Accord entre Mohamed Salah et le Besiktas

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Libre de tout contrat depuis son départ de Liverpool cet été, Mohamed Salah profite en ce moment de ses vacances après avoir disputé la Coupe du monde 2026. Pendant ce temps, l’avenir de la star égyptienne est sur toutes les lèvres. Et ces dernières heures, le site Foot Mercato a lâché une bombe, annonçant notamment qu’un accord verbal aurait été trouvé entre la direction de Besiktas et le double Ballon d’Or africain.

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Alors qu’il était pressenti en Italie, en Arabie Saoudite et en MLS, aux États-Unis, Mohamed Salah se dirigerait ainsi vers un transfert gratuit en Turquie. Selon le journaliste Santi Aouna, le club stambouliote aurait offert à Salah un faramineux contrat d’une saison, plus une année supplémentaire en option, pour un salaire annuel de 10 millions d’euros, plus 2 millions d’euros de primes.

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Quatrième de la dernière saison en Süper Lig, le Besiktas compte énormément sur le renfort de Salah pour briller en Ligue Europa la saison prochaine. Sauf que cette nouvelle a rapidement été démentie par l’entourage du joueur et le club turc.

« Personnellement, je ne sais pas où Mohamed jouera la saison prochaine »

Alors que l’accord annoncé entre Mohamed Salah et le Besiktas enflamme la toile, l’entourage de l’ancienne vedette de Liverpool est sorti du silence pour calmer tout le monde. À en croire Rami Abbas, les rumeurs concernant la prochaine destination de son client sont infondées.

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« Personnellement, je ne sais pas, où Mohamed jouera la saison prochaine… Qu’est-ce que cela vous inspire ? Ce n’est pas notre façon de faire d’entamer des négociations avec des clubs pour lesquels Mohamed ne souhaite pas jouer, juste pour faire du bruit dans les médias », a expliqué l’agent de Salah sur Twitter. De leur côté, les dirigeants de Besiktas ont également publié un communiqué officiel pour démentir tout accord avec la star égyptienne.

« Notre club confirme que les publications du journaliste Yagiz Sabuncuoglu sur les plateformes numériques au sujet des négociations de transfert, ainsi que les rumeurs concernant les conditions de certaines transactions, sont infondées et ne correspondent en rien à la réalité ; il s’agit d’allégations dénuées de tout fondement factuel. Cette personne a toujours cherché à tromper l’opinion publique en publiant des informations inventées de toutes pièces, qui ne reposent sur aucun fait et n’ont aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec les dossiers de recrutement de notre club », assure le club stambouliote.

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Toutefois, Fabrizio Romano confirme que le Besiktas a bel et bien fait une offre à l’ancien partenaire de Sadio Mané. « Pourquoi Beşiktaş a-t-il publié un communiqué officiel pour démentir les rumeurs ? Parce que le transfert de Mohamed Salah n’est pas encore finalisé. Avant de parvenir à un accord définitif, il est normal que les clubs fassent preuve de prudence. Beşiktaş s’efforce effectivement de recruter Salah et a fait une offre pour l’engager.

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Rien ne peut être confirmé tant qu’un accord officiel n’est pas trouvé, et nous attendons encore les prochaines étapes », commente le journaliste italien sur sa chaîne YouTube.

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