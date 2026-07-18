Mercato : Ferran Torres arrive au PSG, un sacré indice tombe

À la veille de disputer une finale de Coupe du monde avec l’Espagne, Ferran Torres voit son nom cité encore du côté du PSG. Selon la presse locale, son départ du Barça est quasi acté et son avenir devrait effectivement s’écrire dans la capitale française dès cet été.

Mercato PSG : Ferran Torres très en colère contre le Barça

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D’après les dernières informations du Diario Sport, il ne fait plus aucun doute que Ferran Torres va quitter les rangs du FC Barcelone durant ce mercato estival. Le journaliste catalan explique que l’attaquant de 26 ans attendait un signe de son club pour une prolongation de son contrat qui expire dans un an. Mais les dirigeants barcelonais n’auraient entrepris aucune démarche dans ce sens. Une situation qui aurait énormément dégoûté Ferran Torres, plus que jamais déterminé à quitter les Blaugranas.

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« Un manque d’initiative qui a surpris l’attaquant après deux saisons passées à évoluer au plus haut niveau sous les ordres de Hansi Flick. Ce silence n’est pas passé inaperçu aux yeux de l’international espagnol. Ferran attendait un geste de confiance de la part du club après s’être imposé comme l’un des attaquants les plus fiables de l’effectif et être devenu, de surcroît, un joueur très important au sein du vestiaire », rapporte le quotidien espagnol ce samedi.

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D’ailleurs, le journal sportif ajoute que le transfert pourrait être finalisé la semaine prochaine et Ferran Torres pourrait donc bientôt signer au Paris Saint-Germain. Alors que Joan Laporta, le président du Barça, confiait récemment ne pas être au courant d’un intérêt du Paris SG pour son numéro 7, les deux clubs seraient bien en discussions pour l’ancien joueur de Manchester City.

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« D’autres sources nous indiquent que les négociations entre le PSG et Ferran Torres sont bien avancées. À l’heure actuelle, il semble tout à fait probable que Ferran Torres finisse par rejoindre le Paris Saint-Germain. Il ne reste plus qu’au Barça et au PSG à trouver un accord », explique le journaliste David Bernabeu.

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Aux dernières nouvelles, le Champion d’Espagne attendrait 50 millions d’euros pour Ferran Torres, là où le Paris Saint-Germain ne voudrait pas dépasser les 30 millions d’euros. Mais le deal devrait se conclure autour d’un montant compris entre 40 et 45 millions d’euros. Affaire à suivre…