Mercato : C’est fait ! Un magicien offensif arrive au PSG

Après avoir enregistré la signature du jeune gardien de but italien, Alessandro Longoni, le PSG pourrait accueillir un phénomène français dans les prochains jours. L’affaire serait clairement bien embarquée.

Mercato : Accord proche entre le PSG et l’AS Monaco

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Ce vendredi, le transfert de Maghnes Akliouche au PSG a connu un sacré coup d’accélérateur. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, les négociations seraient très bien avancées entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de l’AS Monaco pour le transfert du milieu offensif de 24 ans.

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Actuellement en Amérique avec l’équipe de France pour la Coupe du Monde, dont la finale se dispute ce dimanche entre l’Espagne et l’Argentine, Akliouche serait déterminé à rejoindre le groupe de Luis Enrique et le club de la capitale serait confiant quant au dénouement de ce dossier.

Avec le départ de Gonçalo Ramos et ceux attendus de Kang-In Lee et Ibrahim Mbaye, le PSG serait sur le point de finaliser l’arrivée de Maghnes Akliouche. Le dénouement pourrait même intervenir la semaine prochaine.

Le transfert d’Akliouche annoncé « la semaine prochaine » ?

Dans une vidéo publiée sur sa page YouTube, Fabrizio Romano a livré ses derniers échos sur le dossier Maghnes Akliouche. Le spécialiste mercato confirme que « Maghnes Akliouche veut signer au PSG et Monaco est au courant de ça. Maintenant, Monaco et le PSG sont en train de discuter, ils négocient. »

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Le célèbre journaliste italien a également expliqué les raisons pour lesquelles la direction monégasque retarde au maximum l’aboutissement de ce dossier. « Monaco a déjà refusé deux offres du PSG. Pas seulement à cause de l’argent, mais aussi parce qu’ils croient que des clubs de Premier League peuvent être impliqués pour Maghnes Akliouche dans les prochains jours ou semaines », rapporte Romano.

Cependant, malgré l’espoir de Thiago Scuro et la direction de l’ASM de voir des clubs anglais passer à l’offensive pour Akliouche, le principal concerné a déjà fait son choix et ne pense qu’au Paris SG en cas de départ cet été. D’ailleurs, le spécialiste du marché des transferts pense que l’affaire pourrait être officialisée la semaine prochaine.

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« Désormais, le Paris Saint-Germain est en discussions avancées avec l’AS Monaco. Donc Akliouche est très très proche de devenir un nouveau joueur du PSG. Les deux clubs avancent. Je pense que la semaine prochaine, à n’importe quel moment, l’opération peut être finalisée pour Maghnes Akliouche », assure le journaliste italien.