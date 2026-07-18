PSG Mercato: Enrique confirme un renfort inattendu au milieu

Sauf énorme retournement de situation, le PSG ne recrutera pas un nouveau joueur au milieu de terrain lors de ce mercato estival. Luis Enrique aurait arrêté un choix fort pour l’avenir de Lucas Beraldo.

PSG Mercato : Les plans de Luis Enrique pour le milieu de terrain

La suite après cette publicité

Le PSG pourrait très bien voir modifier profondément la hiérarchie de son milieu de terrain la saison prochaine. Pressenti sur le départ cet été, Lucas Beraldo serait parvenu à inverser complètement la tendance et serait désormais considéré comme un véritable milieu de terrain par Luis Enrique.

Lisez aussi : Mercato PSG : Coup de théâtre pour l’avenir de Lucas Beraldo

D’après les révélations obtenues par le journal L’Équipe, le repositionnement de Beraldo dans ce secteur de jeu est désormais une option claire au Paris Saint-Germain et cela pourrait redistribuer les cartes à Paris. Utilisé à plusieurs reprises dans un rôle de sentinelle, l’ancien défenseur central de Sao Paulo a livré d’excellentes prestations, notamment grâce à sa qualité technique, sa lecture du jeu et sa capacité à ressortir proprement le ballon.

À voir

OL :Fonseca reçoit une bonne nouvelle pour la coupe d’Europe

Ce qui a convaincu le staff parisien. Surtout qu’il offre un profil différent de ceux de Vitinha, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz. Ce changement de poste pourrait finalement fermer la porte à un départ et offrir une vraie opportunité à Lucas Beraldo au PSG.

Deux ans de plus à Paris pour Lucas Beraldo

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Lucas Beraldo devrait désormais être conservé au Paris SG comme une solution de rotation dans l’entrejeu, où tout semble changer pour lui. En effet, le quotidien sportif révèle que les dirigeants du PSG auraient trouvé un accord avec l’international brésilien de 22 ans pour prolonger son contrat de deux ans supplémentaires, soit jusqu’en 2030.

Lisez aussi : Mercato PSG : Incroyable annonce pour Lucas Beraldo !

« Après s’être mis d’accord pour prolonger son contrat jusqu’en 2030, Lucas Beraldo, lui, devrait poursuivre son évolution vers un rôle de milieu de terrain : ses prestations jugées convaincantes au printemps ont conforté le staff dans cette idée », explique L’Équipe.

Lire la suite sur le PSG

PSG Mercato : Lucas Beraldo s’en va, Tomas Araujo arrive !

À voir

ASSE : Premier point de Cathro sur son staff et les recrues

Mercato PSG : Lucas Beraldo a enfin tranché pour son avenir !

Héros de la dernière finale de Ligue des Champions contre Arsenal, Lucas Beraldo a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues la saison prochaine.