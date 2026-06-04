Mercato ASSE : Révélations choc sur le retour de Galtier

Alors que l’ASSE va faire une 4e saison en Ligue 2 en 5 années, Bernard Caïazzo rappelle qu’il avait obtenu un accord pour le retour de Christophe Galtier au club.

Mercato : Christophe Galtier était d’accord pour revenir à l’ASSE

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L’ASSE jouera en Ligue 2 en 2026-2027, pour la deuxième saison consécutive. Entre 2022 et 2024, le club stéphanois avait également passé deux ans de suite en deuxième division. Cela va donc faire 4 années en Ligue 2, en 5 ans.

Alors que l’avenir de Philippe Montanier n’est pas encore officiellement clarifié, Bernard Caïazzo fait des révélations sur Christophe Galtier. Il révèle qu’il avait convaincu ce dernier de revenir sur le banc des Verts, six mois seulement après son départ à du Forez. « Christophe a failli revenir à l’AS Saint-Etienne. Il accepte de revenir. Il suffit de l’interroger, il vous dirait la même chose que moi », a-t-il révélé dans le podcast Dessous de Verts.

Romeyer s’est opposé au retour de l’emblématique coach des Verts

Cependant, Roland Romeyer, son ex-associé, n’avait pas été emballé par l’idée du retour du technicien de 59 ans, qui s’était engagé avec le LOSC. « Roland pensait que Julien Sablé était une meilleure solution que Christophe Galtier, il rêvait de faire de Sablé un autre Galtier, ça n’a pas marché, ils n’ont pas les mêmes qualités », a justifié l’ancien co-propriétaire du club stéphanois.

Sablé était avait été nommé le 15 décembre 2017, à la succession d’Oscar Garcia. Il avait été remplacé par feu Jean-Louis Gasset, après six matchs sans victoire.

Galtier désormais hors de portée de l’AS Saint-Etienne

Pour revenir à Christophe Galtier a dirigé l’AS Saint-Etienne entre 2009 et 2017. C’est avec lui que le club a remporté son dernier trophée (coupe de la Ligue) en 2013. C’est aussi lui qui avait conduit les Stéphanois en coupe d’Europe (Ligue Europa), lors des campagnes 2015-2016 et 2016-2017.

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Le natif de Marseille est désormais hors de portée de l’ASSE. Après Lille, il a entraîné l’OGC Nice et le PSG en France. Il a ensuite rejoint le Golfe, où il a dirigé Al-Duhail au Qatar. Depuis juillet 2025, il est le coach de Neom SC en Arabie saoudite. Ces dernières semaines, son nom est associé à l’OM.