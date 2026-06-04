Mercato : Le Stade Rennais prépare une vente inattendue  

La direction du Stade Rennais veut se séparer d’un cadre lors du prochain mercato estival. Le club breton attend des offres XXL.

Mercato Stade Rennais : Breel Embolo sur le départ ?

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Le Stade Rennais veut vendre cet été pour mieux bâtir. Un départ inattendu se précise. Breel Embolo, l’attaquant suisse, pourrait quitter la Bretagne plus tôt que prévu. Malgré des performances solides, son statut de remplaçant préoccupe la direction. Le club breton voit en lui une opportunité financière pour financer ses projets.

Embolo n’a pas démérité. Ses statistiques (8 buts et 3 passes décisives en 31 matchs) prouvent son utilité réelle. L’international apporte une puissance physique évidente. Mais le bât blesse sur la hiérarchie. Rennes souhaite assainir ses finances et libérer certains joueurs. Or, l’attaquant n’est pas le premier choix.

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Cette situation pousse les dirigeants à envisager une séparation. Pourquoi conserver une doublure coûteuse quand le marché s’agite ? La question de son avenir se pose à l’approche du mercato. Le site Transfermarkt évalue le joueur à 15 M€. Cette somme représente une manne d’argent frais non négligeable. En vendant le Suisse à ce prix, Rennes aurait des liquidités. Le club pourrait alors réinvestir ce montant sur des profils jugés prioritaires par Franck Haise.

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La Coupe du Monde approche et Breel Embolo y participera avec la Suisse. Cette compétition agit souvent comme une vitrine mondiale. Une série de bonnes prestations ferait grimper sa cote. À l’inverse, le club redoute une blessure qui ferait chuter sa valeur marchande. Si l’offre de 15 M€ arrive sur le bureau des dirigeants, le départ pourrait devenir une réalité concrète.