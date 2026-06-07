PSG : C’est bouclé, une grosse signature officialisée en août

‎Le PSG aborde le mercato d’été avec sérénité concernant l’un de ses dossiers les plus importants. Ousmane Dembélé se rapproche d’une prolongation de contrat, un accord qui pourrait prendre forme officiellement après la reprise des discussions prévue en août.

‎Mercato PSG : Dembélé et le Paris SG sur la même longueur d’onde

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‎En coulisses, les échanges progressent dans un climat particulièrement apaisé. Plusieurs points majeurs auraient déjà fait l’objet d’un accord entre les représentants du joueur et les dirigeants parisiens, notamment la durée du futur engagement et les grandes lignes de la rémunération, selon les informations du compte X PSG Inside Actus.

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‎Les discussions ne portent désormais que sur des éléments complémentaires comme certaines primes et des clauses contractuelles. Signe fort dans ce dossier, la volonté du joueur ne semble pas varier. Très apprécié au sein du projet parisien, Ousmane Dembélé souhaite poursuivre son aventure dans la capitale.

Concernant la prolongation d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, les discussions avancent dans la bonne direction. Les deux parties se sont déjà accordées sur plusieurs points importants, notamment la durée du futur contrat ainsi que les aspects liés au salaire.



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‎Le Paris SG avance avec méthode

‎Cette prudence n’est pas le fruit du hasard. Les dirigeants parisiens souhaitent éviter les longues négociations qui avaient marqué certains dossiers sensibles du passé, notamment celui de Kylian Mbappé. Avant le départ du joueur pour la Coupe du monde, les différentes parties ont convenu de reprendre les échanges au mois d’août.

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‎Cette stratégie traduit surtout une confiance mutuelle. Aucun camp ne ressent la nécessité de précipiter les choses. Dans un marché des transferts souvent agité, cette stabilité constitue déjà un signal positif.

‎Luis Enrique, un facteur décisif

‎L’environnement sportif joue également un rôle majeur. Ousmane Dembélé s’épanouit sous les ordres de Luis Enrique, dont la prolongation renforce encore la cohérence du projet parisien. ‎Tous les indicateurs sont actuellement favorables à une issue positive. Sauf retournement de situation toujours possible dans le football, le PSG semble bien parti pour sécuriser l’avenir de l’un de ses joueurs les plus influents au cours des prochains mois.