Mercato PSG : Grosse nouvelle dans le dossier Julian Alvarez

Julian Alvarez pourrait être l’une des grosses opérations du PSG au cours de ce mercato d’été. Alors que plusieurs géants européens surveillent l’attaquant argentin, une évolution majeure vient rebattre les cartes et pourrait offrir au club parisien une opportunité plus intéressante que prévu.

‎Mercato PSG : Un concurrent de moins dans la course pour Alvarez

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‎Depuis plusieurs semaines, le nom de Julian Alvarez circule avec insistance dans les bureaux des plus grandes écuries européennes. Auteur de prestations remarquées sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, l’international argentin attire logiquement les convoitises grâce à sa polyvalence, son efficacité devant le but et son expérience au plus haut niveau malgré ses seulement 26 ans.

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‎Parmi les prétendants évoqués figurait notamment le Real Madrid. Pourtant, cette hypothèse semble perdre en crédibilité. Selon les informations de Fabrizio Romano, aucun élément concret ne permet actuellement de confirmer un intérêt réel des Merengue pour l’ancien joueur de Manchester City. Le journaliste a déclaré : « Julian Alvarez au Real Madrid ? Pour le moment, nous n’avons aucune confirmation à ce sujet ».

‎Une concurrence qui se réorganise autour du Paris SG

‎Pour Paris, cette situation représente un changement notable. En écartant provisoirement le Real Madrid de l’équation, le PSG pourrait voir diminuer la pression exercée par l’un des clubs les plus attractifs du continent lorsqu’il s’agit de convaincre un joueur de premier plan.

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‎Cette évolution ne signifie toutefois pas que le chemin est dégagé. Le FC Barcelone reste particulièrement attentif à la situation du champion du monde 2022. Le club catalan apparaît même comme l’un des concurrents les plus sérieux dans cette course qui pourrait rapidement s’intensifier au fil des semaines.

‎Luis Enrique face à un choix stratégique

‎Du côté parisien, la réflexion dépasse le simple recrutement d’une star supplémentaire. Le PSG cherche avant tout à poursuivre la construction d’un effectif cohérent autour de Luis Enrique. Dans ce contexte, Julian Alvarez présente un profil particulièrement apprécié : mobile, collectif et capable d’occuper plusieurs postes offensifs. ‎C’est précisément cette capacité d’adaptation qui fait sa valeur sur le marché.

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Si Paris décide d’accélérer dans ce dossier, le club de la capitale pourrait miser sur son projet sportif pour convaincre le joueur. Une chose est certaine : l’éloignement du Real Madrid constitue aujourd’hui une donnée favorable pour les dirigeants parisiens, même si le FC Barcelone reste un adversaire de taille dans cette bataille qui ne fait que commencer.