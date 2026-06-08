Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, un coach en route pour Nantes  

Le FC Nantes a trouvé son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. L’accord serait bouclé entre les deux parties.

Mercato : Michel Der Zakarian revient sauver le FC Nantes

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La direction du FC Nantes a choisi son guide. Après la relégation en Ligue 2, les dirigeants nantais se mobilisent pour mettre en place une équipe compétitive. Leur priorité est le banc de touche. Pour orchestrer cette remontée la saison prochaine, le club mise sur un profil d’expérience, capable de supporter la pression du projet.

Selon les révélations de L’Équipe, les négociations touchent au but. L’accord est imminent. Michel Der Zakarian, pressenti depuis quelque temps déjà, s’apprête à signer son contrat d’ici la fin de la semaine.

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À 63 ans, le technicien franco-arménien retrouve un environnement qu’il connaît par cœur. Son histoire d’amour avec les Canaris ne s’est pas vraiment éteinte. Ancien défenseur emblématique du club, il a déjà occupé ce poste d’entraîneur à deux reprises par le passé. Ce lien indéfectible qu’il entretient avec la ville et ses supporters facilite grandement son retour.

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Ce qui n’était qu’une rumeur ces derniers mois se transforme aujourd’hui en une réalité concrète. Les discussions avancent sereinement. Les deux parties partagent la même vision. Nantes refuse de s’éterniser à l’étage inférieur. L’unique objectif de la saison prochaine reste la montée directe, un défi immense dans l’antichambre de l’élite. Heureusement, Der Zakarian est l’homme qui peut réussir cette mission commando.

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Reconnu pour sa discipline de fer, le coach sait bâtir des blocs défensifs imperméables et solidement structurés. En Ligue 2, cette rigueur tactique s’avère souvent décisive pour enchaîner les victoires. Le nouveau projet des Canaris commence maintenant, et le retour de MDZ en sera la première pierre.