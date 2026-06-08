Mercato PSG : Marquinhos fixé sur la position du Paris SG

Pour l’avenir de Marquinhos, le PSG semble avoir pris sa décision. Alors que les rumeurs d’un départ vers le Golfe alimentent les discussions mercato depuis plusieurs semaines, le club de la capitale semble avoir arrêté sa position concernant son capitaine emblématique.

‎Mercato PSG : Marquinhos toujours au cœur du projet parisien

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‎À 32 ans, Marquinhos entre dans une phase particulière de sa carrière. Après plus d’une décennie passée sous les couleurs parisiennes, le défenseur brésilien continue pourtant d’occuper une place centrale dans le vestiaire du PSG. ‎Les sollicitations venues d’Arabie saoudite ou du Qatar existent.

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Cependant, elles ne semblent pas bouleverser les plans du club. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, la tendance est claire : « Lui qu’est-ce qu’il veut ? A priori, pour le moment, il veut rester au PSG. Les dirigeants ne le poussent pas vers la sortie, ils respectent le joueur qu’il est. »

‎Plus qu’un joueur, un symbole du Paris SG

‎Le dossier Marquinhos dépasse aujourd’hui le simple cadre sportif. Le Brésilien représente une part de l’histoire récente du Paris SG, lui qui a connu les succès, les désillusions européennes et finalement le sacre continental tant attendu. ‎Fabrice Hawkins insiste d’ailleurs sur cette dimension particulière :

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« C’est un monument qui est respecté par les joueurs, le staff, les salariés du club. Il est très apprécié. C’est lui le garant de l’institution. » Une reconnaissance rare dans un club habitué aux changements rapides et aux effectifs renouvelés.

‎Une ambition intacte pour la saison prochaine

‎Les déclarations de Marquinhos après le triomphe européen face à Arsenal ont également donné une indication précieuse sur son état d’esprit. Loin d’évoquer une fin de cycle, le capitaine parisien s’est projeté vers les prochains défis. ‎« La troisième ? Je pense qu’on a un coach qui va nous pousser pour ça (…) on ne peut pas s’arrêter là, on doit continuer d’avoir faim sinon le club va retomber », avait-il confié au micro de Canal+.

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Ces mots traduisent une volonté de poursuivre l’aventure et d’accompagner le PSG dans sa quête de nouveaux trophées. ‎D’un point de vue stratégique, Paris a tout intérêt à conserver un leader capable d’encadrer une génération talentueuse. Sous contrat jusqu’en 2028, Marquinhos reste aujourd’hui une référence sportive mais aussi un repère institutionnel. Sauf retournement de situation, le capitaine brésilien devrait donc poursuivre son histoire avec le PSG la saison prochaine.