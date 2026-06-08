Mercato ASSE : Une nouvelle offre XXL tombe pour Davitashvili

Le jeune buteur de l’ASSE, Zuriko Davitashvili croule sous les offres pendant ce mercato estival. Un géant portugais se positionne pour le déloger de Saint-Étienne.

Mercato ASSE : Le Benfica Lisbonne fonce sur Zuriko Davitashvili

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Saint-Étienne tremble pour son joyau. Fraîchement douchée par son échec pour la montée en Ligue 1, l’ASSE doit s’activer sur le mercato, quitte à sacrifier ses forces vives. Pour alléger une masse salariale devenue trop lourde, les dirigeants stéphanois s’apprêtent à acter de gros départs.

En première ligne des ventes possibles : Zuriko Davitashvili, l’ailier géorgien qui sort d’un exercice étincelant sous le maillot vert. Le Benfica accélère la cadence. Selon les indiscrétions, le géant de Lisbonne cible prioritairement le crack stéphanois afin d’étoffer son secteur offensif. Les recruteurs portugais ont déjà noué des contacts concrets avec l’entourage du joueur.

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Engagé avec l’ASSE jusqu’en juin 2028, l’ailier offre une sécurité contractuelle précieuse à ses dirigeants, qui restent ainsi maîtres du jeu face aux acheteurs. À 25 ans, le virevoltant international est en pleine forme.

Affolant les compteurs cette saison, il a empilé 14 buts et délivré 5 passes décisives en 33 matchs, tapant dans l’œil des recruteurs européens. Son rayonnement dépasse le Forez : fort de 54 sélections et 7 réalisations avec la Géorgie, le joueur voit sa valeur marchande grimper, frôlant désormais les 12 millions d’euros.

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Le Benfica devra batailler. À l’affût, le Stade Rennais observe attentivement l’évolution de la situation, tandis que les Turcs de Fenerbahçe ont aussi les yeux rivés sur le Géorgien. Cette rude concurrence européenne risque de faire grimper les prix.