ASSE : Départs, colère, mercato… tout s’accélère à Sainté

L’ASSE traverse une nouvelle phase d’instabilité, entre recomposition du staff, tension avec les supporters et début de mercato déjà animé. Dans le Forez, les décisions s’enchaînent plus vite que les certitudes, avec une impression persistante de chantier permanent.

‎Mercato ASSE : Un banc qui attend encore un nouveau visage

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‎Le départ de Philippe Montanier illustre une fois de plus la difficulté de l’ASSE à installer une continuité technique. Arrivé pour stabiliser une équipe en reconstruction, le technicien quitte finalement le club après une courte expérience, malgré une dynamique sportive jugée encourageante.

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‎Dans un environnement où les projets s’empilent sans toujours se consolider, cette séparation relance un débat récurrent : comment bâtir une identité durable ? La direction de Kilmer Sports Ventures se retrouve déjà sous observation, alors que la patience du public stéphanois s’amenuise.

‎Une orientation stratégique qui divise

‎La piste d’un entraîneur étranger pour relancer la dynamique de montée ajoute une couche d’incertitude. Cette option, assumée en interne, pose la question de l’adaptation immédiate à la Ligue 2, un championnat où la connaissance du terrain reste souvent décisive.

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‎En parallèle, les supporters ont exprimé leur exaspération dans un communiqué sans détour, pour rappeler que la confiance n’est plus un acquis. Le message est clair : le projet doit être lisible, cohérent et rapide à exécuter.

‎Davitashvili et les premiers mouvements du mercato

‎Sur le plan sportif, le dossier Zuriko Davitashvili symbolise déjà les tensions du mercato. Avec une saison solide et une valeur estimée autour de 12 millions d’euros, l’attaquant attire des convoitises, notamment du côté de Benfica. ‎Dans le même temps, le cas de Lucas Stassin pourrait accentuer l’idée d’un exode offensif.

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Pour Saint-Étienne, le risque est clair : perdre ses repères offensifs tout en reconstruisant un projet encore fragile. Le club est entré dans une phase de recomposition totale où la stabilité dépendra avant tout du choix du futur entraîneur et du maintien de ses cadres offensifs.