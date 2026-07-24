Mercato ASSE : KSV brade un transfert raté à 2,5 M€

‎L’ASSE poursuit son grand chantier estival et pourrait rapidement tourner la page d’un recrutement qui n’a jamais répondu aux attentes. Ebenezer Annan dispose d’un intérêt concret en République tchèque, une opportunité qui pourrait permettre à Kilmer Sports Ventures (KSV) de limiter les dégâts financiers.

‎Mercato ASSE : Ebenezer Annan poussé vers la sortie

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‎L’été dernier, l’arrivée d’Ebenezer Annan devait renforcer durablement le couloir gauche stéphanois. Recruté en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade contre 2,5 millions d’euros, le défenseur ghanéen incarnait un investissement important pour un club aux ambitions élevées. Quelques mois plus tard, le scénario est bien différent.

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‎D’après Peuple-Vert, un club de République tchèque suit désormais le joueur avec beaucoup d’attention. Son identité n’a pas été dévoilée, mais cet intérêt est jugé suffisamment sérieux pour alimenter les discussions autour d’un départ dès ce mercato. De son côté, Transfermarkt estime aujourd’hui sa valeur marchande à 1,5 million d’euros, bien en dessous du montant investi par les Verts.

‎Une stratégie dictée par les ambitions des Verts

‎Depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, l’objectif reste inchangé : bâtir un effectif capable de retrouver la Ligue 1. Après la nomination de Ian Cathro et plusieurs recrutements estivaux, la direction souhaite également alléger un groupe jugé trop fourni. ‎Dans cette logique, certains joueurs ne font plus partie des priorités sportives.

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Ebenezer Annan n’entre plus réellement dans les plans du nouvel entraîneur. Son manque d’impact lors de sa première saison pousse désormais les dirigeants à envisager une séparation afin de récupérer une partie de l’investissement réalisé il y a seulement un an.

‎Un départ qui pourrait rebattre les cartes

‎Si une offre concrète arrive dans les prochains jours, l’ASSE pourrait accélérer les négociations. Le club ligérien sait qu’il sera difficile de récupérer les 2,5 millions d’euros déboursés, mais une vente permettrait de réduire la masse salariale tout en dégageant des moyens pour d’autres opérations.

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‎Pour Ebenezer Annan, un changement d’environnement pourrait également représenter une véritable relance. À seulement 23 ans et sous contrat jusqu’en 2028, l’international ghanéen conserve une marge de progression susceptible de séduire un club prêt à lui offrir davantage de responsabilités.

‎Le pari de KSV mérite-t-il déjà d’être refermé ?

‎Le football réserve souvent des retournements inattendus, mais certains recrutements ne trouvent jamais leur équilibre. Dans le cas d’Annan, les attentes étaient importantes et le contexte stéphanois n’a jamais semblé lui permettre d’exprimer pleinement son potentiel.

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‎Pour KSV, reconnaître rapidement une erreur peut aussi être un signe de lucidité. Plutôt que de conserver un joueur en perte de confiance, les dirigeants semblent privilégier une solution pragmatique. Si l’intérêt venu de République tchèque se transforme en offre officielle, l’ASSE pourrait définitivement tourner la page d’un transfert qui n’aura jamais tenu toutes ses promesses.