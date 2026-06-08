Mercato : L’OM va toucher un jackpot grâce à Jonathan Rowe ?

L’OM compte profiter du mercato estival pour soulager ses finances en réalisant quelques ventes. Le club présidé par Stéphan Richard pourrait même toucher un chèque grâce à Jonathan Rowe, évoluant actuellement à Bologne.

Mercato OM ! Un clause de revente pour Jonathan Rowe

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Les comptes de l’Olympique de Marseille sont dans le rouge, avec un déficit abyssal atteignant les 100 millions d’euros. Les départ de plusieurs joueurs sont donc attendu afin de rééquilibrer les finances. Une vente de Mason Greenwood, l’une des plus grosses valeurs marchantes du club, devrait renflouer les caisses.

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Mais un ancien de la maison pourrait aussi rapporter gros à l’OM. Il est question de Jonathan Rowe qui s’est relancé à Bologne. L’ailier anglais a réalisé de très bonnes performances en Serie A. Ses 8 buts et 5 passes décisives ont tapé dans l’œil plusieurs cadors anglais. Arsenal, Chelsea et Aston Villa sont sur ses traces. Un montant de plus de 50 millions d’euros est évoqué pour son transfert.

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Cette valorisation est une aubaine pour l’OM. Comme le rapporte TuttoMercatoWeb, la direction de l’OM avait négocié avec Bologne une clause de 10 % sur une future revente de Jonathan Rowe. Si son transfert venait à concrétiser au montant fixé, les dirigeants percevraient environ 5 millions d’euros. Ce chèque est loin d’être négligeable pour qui un OM en quête de liquidités.