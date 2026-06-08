Mercato OM : 10 M€, le successeur de Greenwood annoncé !

L’OM va vivre un mercato très mouvementé avec le possible départ de Mason Greenwood. Son potentiel successeur semble déjà identifié.

Mercato : L’OM ne ferme plus la porte au départ de Greenwood

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Mason Greenwood est sans aucun doute l’un des joueurs les plus convoités de l’Olympique de Marseille. Surtout que la direction de l’OM ne ferme plus la porte à son départ. Ses 26 buts inscrit et 11 passes décisives délivrés cette saison ont tapé dans l’œil de l’AS Rome, Fenerbahçe, l’Atlético Madrid ou encore La Juventus. La direction de l’OM attendrait un chèque d’environ 50 millions d’euros pour acter son transfert.

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Mais si Mason Greenwood venait à s’en aller, qui serait son successeur ? La question prend de l’ampleur à Marseille, Benoît Trémoulinas, devenu consultant sportif sur Winamax, a suggéré un nom à l’OM : Ilan Kebbal. L’ailier polyvalent du Paris FC sort d’une saison encourageante avec 9 buts et 5 passes décisives. Il apparait comme une optique crédible et accessible pour remplacer Greenwood.

Ilan Kebbal, une alternative crédible

« Ilan Kebbal, je ne pense pas qu’il coûte très cher. À mon avis, pour moins de 10 millions, on peut l’avoir. Si Greenwood part… Pour moi, c’est un joueur qui correspond parfaitement à l’OM », a lancé Trémoulinas. Celui-ci est convaincu que le joueur algérien s’intégrerait parfaitement au style de jeu prôné par le nouvel entraîneur Bruno Genesio.

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Le natif de Marseille est profondément attaché à l’OM. Illan Kebbal semble prêt à « franchir un cap ». Si ce transfert se concrétise, il offrirait à l’OM une alternative pour compenser le départ Greenwood. Reste à savoir si la direction marseillaise suivra cette piste.