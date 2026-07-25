Stade Rennais : Un accord XXL vient de tomber, c’est officiel

Le Stade Rennais poursuit sa stratégie de stabilité en dehors des terrains avec une annonce qui renforce ses ambitions pour la saison à venir. Le club breton vient d’officialiser la prolongation d’un partenariat majeur, un signal fort envoyé à ses supporters comme à ses partenaires économiques.

‎Stade Rennais : Rennes et Hellowork, une alliance qui s’inscrit dans la durée

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‎Le Stade Rennais a confirmé le renouvellement de son partenariat premium avec Hellowork. Déjà visible sur la poche gauche du maillot des Rouge et Noir lors de la saison 2025-2026, le spécialiste français du recrutement en ligne prolonge ainsi son engagement aux côtés du club.

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‎Cet accord illustre la volonté des deux parties de poursuivre une collaboration bâtie sur des valeurs communes, notamment l’accompagnement des talents et leur fort enracinement dans le territoire rennais.

‎Les raisons d’une confiance renouvelée

‎Cette prolongation ne doit rien au hasard. Le partenariat lancé la saison passée a permis aux deux entités de développer une visibilité mutuelle tout en renforçant leur image auprès du public. ‎Au-delà de l’aspect commercial, cette coopération s’appuie aussi sur une histoire locale partagée, avec un attachement particulier au quartier de la Mabilais, symbole des origines du club.

‎Des retombées qui dépassent le terrain

‎En sécurisant ce partenaire, le Stade Rennais consolide ses ressources commerciales dans un contexte où les revenus extra-sportifs deviennent essentiels pour accompagner les ambitions du club. ‎Cette continuité offre également une image de stabilité, un élément précieux pour séduire de futurs investisseurs et partenaires désireux de s’associer à une institution bien structurée.

‎Un choix qui en dit long sur la stratégie rennaise

‎Cette annonce confirme que le Stade Rennais ne mise pas uniquement sur le mercato pour grandir. Le club travaille aussi en coulisses afin de bâtir un projet durable, où la solidité économique accompagne les performances sportives. ‎

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Ce renouvellement avec Hellowork témoigne d’une vision à long terme. Dans le football moderne, les victoires se construisent autant sur la pelouse que dans les bureaux, et Rennes semble bien l’avoir compris.‎