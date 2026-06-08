Mercato OL : Kang pousse pour boucler un gros transfert

En attendant son passage à la DNCG, l’OL peine à boucler le transfert d’un avant-centre, alors que Paulo Fonseca s’impatiente.

Mercato : Endrick est retourné au Real, l’OL cherche un avant-centre

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Contraint à un encadrement de sa masse salariale, l’OL ne peut pas se permettre n’importe quel transfert pendant le mercato d’été. Le club rhodanien se projette donc vers des cibles moins coûteuses et privilégie des prêts, avec ou sans option d’achat.

Matthieu Louis-Jean avait réussi de jolis coups avec Afonso Moreira (2 M€) et Ruben Kluivert (3,78 M€), mais aussi Endrick et Roman Yaremchuk, au mercato d’hiver dernier. Arrivé sous la forme de prêt, les deux derniers sont en fin de contrat. Le Brésilien est retourné au Real Madrid, car son contrat de six mois n’était pas accompagné d’une option d’achat.

Lyon tente de négocier à la baisse l’option d’achat de Yaremchuk

Contrairement àEndrick, l’Ukrainien peut faire l’objet d’un transfert définitif à Lyon. Une option d’achat d’un montant de 5 M€ est assortie à son prêt. Cependant, l’Olympique Lyonnais est loin de s’attacher définitivement les services de l’avant-centre évalué à 3,5 M€ par Transfermarkt.

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Selon Olympique-et-Lyonnais, la direction lyonnaise tente de négocier à la baisse le montant exigé par l’Olympiakos Le Pirée. Mais le club grec n’est pas ouvert aux négociations pour l’instant. Du coup, le dossier Roman Yaremchuk est bloqué ! Le directeur technique lyonnais avait d’ailleurs indiqué qu’il n’y avait seulement « 50 % » de chances que le joueur de 30 ans soit un Gone, la saison prochaine.

L’Olympique Lyonnais met la pression sur l’Olympiakos pour Yaremchuk

Le mercato d’été ouvrira officiellement le 15 juin, jusqu’au 1er septembre 2026. L’OL dispose donc de deux mois et demi pour trouver un compromis avec son homologue grec. Toutefois, Paulo Fonseca a une urgence. Son équipe dispute le 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions dès le 4 ou 5 août.

Il a donc besoin des recrues le plus tôt possible pour préparer son équipe. Bonne nouvelle pour le coach portugais ! Michele Kang fait pression sur l’Olympiakos pour trouver rapidement un compromis, d’après le média grec Sport FM.

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Il faut rappeler à toutes fins utiles que Lyon a versé 1,5 M€ à l’Olympiakos, dans le cadre du prêt payant de Roman Yaremchuk.