Mercato ASSE : Stassin et Davitashvili, adieux imminents

L’ASSE entre dans une phase décisive de son mercato d’été. Alors que le club vient de confier son banc à Ian Cathro, les signaux convergent vers un possible départ de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, deux joueurs particulièrement convoités sur le marché.

‎Mercato ASSE : Stassin et Davitashvili, deux talents au cœur des convoitises

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‎Le chantier est vaste dans le Forez. Après avoir sécurisé son choix pour le poste d’entraîneur, la direction stéphanoise peut désormais se concentrer sur la composition de son effectif pour la saison à venir. ‎Selon les informations du média spécialisé Envertetcontretous, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili disposent de fortes chances de quitter le club cet été.

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Les deux joueurs continuent d’attirer l’attention de plusieurs formations malgré leur maintien à Saint-Étienne lors du précédent mercato. ‎La position de l’AS Saint-Etienne semble aujourd’hui différente de celle adoptée il y a un an. Les dirigeants avaient alors fermé la porte à toute négociation concernant leurs éléments les plus précieux.

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‎Comme le souligne Envertetcontretous, « Inflexibles sur les ventes de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili la saison dernière, les dirigeants stéphanois savent qu’ils auront du mal à conserver leurs meilleurs éléments, sous contrat, pour une année supplémentaire ». ‎Pour Saint-Étienne, l’enjeu sera désormais de transformer d’éventuelles ventes en opportunité de reconstruction afin d’accompagner le nouveau projet porté par Ian Cathro.