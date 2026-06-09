ASSE : Le mercato fou qui s’annonce avec Cathro

L’ASSE a choisi de surprendre tout son monde en confiant son banc à Ian Cathro. L’arrivée du technicien écossais ouvre une nouvelle séquence à Saint-Étienne, où le mercato pourrait rapidement prendre une tournure bien différente de celle imaginée il y a encore quelques semaines.

‎Mercato ASSE : Cathro, un pari audacieux pour relancer le projet stéphanois

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‎En officialisant Ian Cathro jusqu’en 2028, les dirigeants de l’ASSE ont clairement affiché leur volonté de sortir des sentiers battus. Peu connu du grand public français, l’ancien entraîneur d’Estoril débarque pourtant avec une expérience acquise auprès de techniciens reconnus comme Nuno Espírito Santo et Rafael Benítez.

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‎Ce choix tranche avec les profils plus familiers qui circulaient autour du Chaudron. Après l’échec de la remontée en Ligue 1 et le départ de Philippe Montanier, les décideurs foréziens ont privilégié une vision à long terme. Le message envoyé est clair : reconstruire plutôt que colmater les brèches.

✍️ Ian Cathro est officiellement nommé entraîneur de l’équipe professionnelle masculine de l’AS Saint-Étienne !



💚 Bienvenue coach !



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‎Des départs inévitables malgré le changement d’entraîneur

‎L’arrivée d’un nouvel homme fort ne modifiera pas certaines réalités économiques. Saint-Étienne reste confronté à la nécessité de rééquilibrer ses finances avec une nouvelle saison en Ligue 2. Dans ce contexte, plusieurs joueurs majeurs disposent d’une forte valeur marchande.

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‎Les noms de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin reviennent naturellement au premier plan. Ces éléments représentent des actifs importants pour un club qui doit générer des recettes. Le chantier de l’été ne commencera donc pas seulement par des arrivées, mais aussi par des ventes significatives.

‎La patte Cathro pourrait déjà se faire sentir

‎La véritable nouveauté réside dans le profil même du nouvel entraîneur. Habitué au football portugais et aux projets axés sur le développement des jeunes talents, Ian Cathro pourrait orienter le recrutement vers des marchés moins explorés par les Verts ces dernières années.

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‎Sa connaissance du championnat portugais constitue un atout non négligeable. Plusieurs joueurs suivis ou entraînés à Estoril pourraient ainsi devenir des pistes crédibles. Cette stratégie offrirait à l’ASSE l’opportunité de recruter des profils prometteurs à des coûts maîtrisés, un aspect devenu essentiel dans le football moderne.

‎Une reconstruction qui va s’accélérer

‎Dans ses premiers mots, Ian Cathro a dévoilé sa philosophie : « Ce qui m’attire ici, c’est la possibilité de construire quelque chose de clair : une équipe qui sait ce qu’elle veut faire, qui travaille avec intensité, qui aide les joueurs à progresser et qui avance avec courage ». ‎Cette déclaration résume parfaitement la feuille de route stéphanoise.

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Plus qu’un simple changement d’entraîneur, Saint-Etienne amorce une transformation de son modèle sportif. Entre départs attendus, recrutement ciblé et nouvelle identité de jeu, le club forézien s’apprête à vivre un été décisif. Une chose est certaine : les dossiers du mercato devraient avancer à un rythme soutenu dans les prochains jours.