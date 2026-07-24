Stade Rennais : Une terrible nouvelle tombe pour Haise

Le Stade Rennais perd déjà l’un de ses leaders. Valentin Rongier a été victime d’une fracture du nez pendant un entraînement et est passé sur le billard.

Stade Rennais : Coup dur pour Valentin Rongier

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À un mois de la reprise de la Ligue 1, un crack du Stade Rennais doit déjà s’arrêter. Valentin Rongier s’est fracturé le nez le 21 juillet, durant l’entraînement. Opéré d’urgence dès le lendemain, le milieu de 31 ans entame une convalescence au milieu de la préparation estivale.

C’est une bien mauvaise nouvelle pour le club breton et pour le coach Franck Haise. Tribune Nantaise révèle que l’ancien Nantais a subi son intervention chirurgicale sans attendre. De son côté, le Stade Rennais garde le silence sur la durée exacte de son indisponibilité.

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Le joueur ne quitte pas ses coéquipiers. Il poursuit sa convalescence à Dinard, où l’équipe termine son stage. Généralement, ce type de fracture exige un à trois mois de récupération. Sa présence le 23 août contre le Paris Saint-Germain demeure donc incertaine. Il n’est pas encore forfait pour la première journée.

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En revanche, Rongier risque de manquer de rythme. Pour rejouer rapidement, porter un masque de protection personnalisé reste l’option la plus sérieuse. Rennes comptait sur lui. Apprécié par Franck Haise, le milieu espérait débuter la nouvelle campagne en grande forme. Mais ce pépin physique interrompt son élan.