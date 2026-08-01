Mercato OM : Grosse annonce de Thomas Meunier sur Marseille

‎‎Thomas Meunier est revenu sur les rumeurs qui l’envoyaient à l’OM lors de ce mercato estival. Le défenseur belge, qui a finalement rejoint la Premier League, a tenu à faire une mise au point claire sur cet épisode.

‎Mercato OM : Meunier dément tout accord avec Marseille

La suite après cette publicité

‎Depuis plusieurs jours, le nom de Thomas Meunier circulait avec insistance du côté de l’OM. L’Équipe affirmait même que l’ancien joueur du LOSC s’était entendu avec les dirigeants marseillais, mais que le club devait d’abord réaliser plusieurs ventes avant de pouvoir concrétiser son arrivée.

Lire aussi : Mercato LOSC : Thomas Meunier annonce son départ de Lille !

À voir

Mercato : C’est fait, le RC Lens annonce un coup historique

‎Le principal intéressé a toutefois balayé cette version des faits. Interrogé sur le réseau social X, l’international belge a livré une réponse aussi brève que limpide : « Jamais eu d’accord. Rien du tout », a-t-il balancé. Une déclaration qui met fin aux spéculations autour d’un éventuel passage au Vélodrome.

‎Sunderland a remporté la bataille

‎Pendant que les rumeurs animaient le mercato, Thomas Meunier préparait déjà un nouveau défi. Libre après son départ du LOSC, le latéral droit de 34 ans a finalement choisi de poursuivre sa carrière en Angleterre. ‎Le club de Sunderland a officialisé son recrutement avec un contrat de deux saisons.

Lire aussi : Mercato OM : Quand la masse salariale fait fuir les recrues

Dans son communiqué, la formation anglaise rappelle l’immense expérience du Belge, fort de plus de 550 matchs professionnels et de 83 sélections avec les Diables Rouges, après sa participation à la Coupe du monde 2026.

‎Une clarification qui valait le détour

‎Cette sortie publique met un terme à l’un des dossiers les plus commentés autour de l’OM ces derniers jours. ‎Marseille peut désormais concentrer ses efforts sur d’autres pistes défensives. De son côté, Thomas Meunier s’apprête à découvrir la Premier League avec Sunderland, un championnat qu’il n’avait encore jamais eu l’occasion de disputer.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Lorenzi dégote un buteur en Angleterre

À voir

PSG Mercato: Une piste en attaque se libère grâce au Barça ?

Mercato OM : C’est confirmé, accord conclu avec ce top joueur

‎Dans un mercato où les informations contradictoires se multiplient, la parole des joueurs devient parfois le meilleur moyen de rétablir les faits. Le démenti de Thomas Meunier illustre parfaitement cette réalité. ‎L’épisode rappelle également que les négociations évoquées dans les médias ne débouchent pas toujours sur un véritable accord.