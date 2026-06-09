Coup de théâtre à l’OM : Une recrue proposée en direct !

Le mercato de l’OM réserve de grosses surprises. Alors que le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi s’active pour restructurer l’effectif, une nouvelle piste en défense vient d’être suggérée.

Mercato OM : Jean-Clair Todibo pour remplacer Balerdi

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L’Olympique de Marseille va vivre un mercato agité. Le nouveau directeur sportif le sait très bien. Grégory Lorenzi doit composer avec une pression financière qui nécessite quelques ventes de joueurs. Mason Greenwood, Geoffrey Kondogbia ou encore Pierre-Emile Hojbjerg figurent sur la liste des partants.

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Le capitaine Leonardo Balerdi est lui aussi concerné. Son probable après la Coupe du monde 2026 va laisser un vide immense en défense qu’il faudra vite combler. Grégory Lorenzi et son équipe s’activent ainsi en coulisse pour identifier des solutions crédibles à moindre coût. C’est dans cette optique qu’une proposition inattendue a été émise sur le plateau du Winamax FC.

Une option cohérente selon Benoît Trémoulinas

Benoît Trémoulinas, devenu consultant sportif, milite pour le recrutement de Jean-Clair Todibo. L’international tricolore a récemment été relégué en deuxième division avec West Ham. Il cherche sans doute une porte de sortie pour relancer sa carrière. Un retour en France sous les couleurs de l’OM ne devrait pas lui déplaire.

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« Todibo descend avec West Ham. En prêt, tu ne peux pas l’acheter », a lancé Trémoulinas. Cette option est totalement cohérente à ses yeux, car un prêt de l’ancien Barcelonais permettrait à l’OM de renforcer sa défense sans débourser d’indemnité de transfert. Reste à savoir si les Phocéens suivront cette piste. Tout reste possible en période mercato.