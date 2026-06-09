OL : Textor accusé d’avoir lésé Botafogo au profit de Lyon

Accusé par l’OL, John Textor est également pointé du doigt à Botafogo pour sa gestion jugée opaque, notamment sur les transferts entre les deux clubs.

L’OL poursuit John Textor en justice !

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La gestion de John Textor lors de son passage à la présidence de l’OL (de décembre 2022 à juin 2025) est jugée scandaleuse par la direction actuelle du club rhodanien. Le rapport d’un cabinet interne « révèle une opacité systématique dans la gestion financière et met en évidence des flux financiers de plusieurs centaines de millions d’euros qui semblent avoir été effectués sans justification ». L’Olympique Lyonnais, via Eagle Football Group, a donc décidé de porte plainte contre X en justice.

L’ex-président de Botafogo accuse Textor d’escroquerie !

Parti de Lyon au Brésil à la tête de Botafogo, autre club dont il est le propriétaire, John Textor est aussi pointé du doigt pour sa mauvaise gestion. Il est accusé par l’ancien président du club carioca d’avoir effectué des transferts de joueurs à l’OL, sans aucune traces des retombées financières pour Botafogo.

« Quand on lui dit : « John Textor, pourquoi as-tu acheté Thiago Almada sans le payer ? » Tu l’as vendu à Lyon, en recevant de l’argent. Tu l’as ensuite revendu à l’Atlético de Madrid et tu n’as toujours pas payé Almada. Je ne sais pas comment ça s’appelle aux États-Unis, mais au Brésil, c’est de l’escroquerie. Tu vends quelque chose qui ne t’appartient pas », a raconté Carlos Augusto Montenegro, dans une interview Os Donos da Bola.

L’indemnité de transfert de Thiago Almada volatilisée !

Pour mémoire, l’homme d’affaires américain avait transféré Thiago Almada (25 ans) d’Atlanta United FC en MLS à Botafogo, en juillet 2024, contre 24,15 M€. Il avait été prêté ensuite à l’Olympique Lyonnais du 15 janvier 2025 au 30 juin 2025.

Retourné au Brésil a l’issue de son prêt en France, l’ailier international argentin (15 sélections) a fait l’objet d’un transfert définitif à l’Atlético Madrid en Espagne, en juillet 2025, contre 21 M€. Selon le détracteur de John Textor, il a détourné les retombées financières du club basé à Rio de Janeiro au profit de l’OL, dans le cadre de la multi-propriété à travers EFG.

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« Il a pris tout l’argent de Botafogo, tous les prix remportés, le championnat brésilien, la Copa Libertadores, les gains obtenus de Botafogo à la Coupe du monde dse clubs aux États-Unis, et il a tout envoyé à Lyon […]. Il a misé sur un de ses projets, un réseau de clubs », soutient Carlos Augusto Montenegro.