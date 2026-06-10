Mercato : L’OM reçoit une proposition surprise en défense 

L’OM s’active sur le mercato pour remodeler son effectif. Dans cette optique, une piste inattendue vient de surgir pour renforcer l’arrière-garde marseillaise. Le nom de Jean-Clair Todibo circule désormais autour du club phocéen.

Mercato OM : ‎Un défenseur de premier plan proposé à Marseille

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‎L’été s’annonce animé sur la Canebière. Après les nombreux changements opérés à la tête du club, avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi chargés de piloter le nouveau projet, l’OM explore plusieurs solutions pour reconstruire un effectif compétitif. ‎Dans ce contexte, le nom de Jean-Clair Todibo a été avancé par Benoît Trémoulinas.

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L’ancien international français estime que le défenseur central pourrait apporter une véritable plus-value à Marseille. Sur Winamax, il a déclaré : « Jean-Clair Todibo en prêt, pourquoi pas l’OM ? Il serait le taulier avec Aguerd. Je pense que ça peut être un beau challenge. »

‎Un profil qui correspond aux besoins marseillais

‎L’intérêt de cette suggestion n’a rien d’anodin. Le secteur défensif marseillais pourrait connaître plusieurs changements durant l’intersaison. Les situations de certains cadres restent incertaines et le club doit anticiper tous les scénarios. ‎À 26 ans, Todibo possède une expérience précieuse acquise en Ligue 1, en Premier League et au sein de clubs prestigieux.

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Son passage à l’OGC Nice lui a notamment permis de s’imposer comme l’un des défenseurs français les plus réguliers de sa génération. Sa capacité à relancer proprement et à diriger une ligne défensive correspond parfaitement aux exigences du football moderne.

‎Une opération séduisante mais complexe

‎Relégué avec West Ham, l’international français devrait disposer de plusieurs options lors du mercato. Son statut et sa cote sur le marché pourraient attirer des formations ambitieuses à travers l’Europe. ‎Pour Marseille, l’équation financière demeure toutefois essentielle. Le club doit composer avec des contraintes budgétaires importantes et privilégier les opérations intelligentes.

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Dans cette optique, un prêt représenterait une solution particulièrement intéressante. L’idée évoquée par Benoît Trémoulinas a donc le mérite d’ouvrir une piste crédible pour renforcer une défense appelée à devenir l’un des chantiers majeurs de l’été marseillais.