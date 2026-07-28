Coup de théâtre à l’OM : La piste Todibo tombe à l’eau ?

Le dossier Jean-Clair Todibo connaît un nouveau rebondissement. Alors que l’OM espérait accélérer les négociations, plusieurs obstacles compromettent finalement l’arrivée du défenseur tricolore.

Mercato OM : L’arrivée de Todibo compromise à Marseille

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L’Olympique de Marseille rencontre quelques difficultés dans sa quête de renfort défensif. Bruno Genesio ambitionne de solidifier l’arrière-garde de l’équipe cet été. C’est dans ce contexte que le nom de Jean-Clair Todibo revient avec insistance ces dernières semaines à l’OM.

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Les recruteurs phocéens semblaient même bien partis pour arracher un accord dans ce dossier. Le défenseur français cherchant à quitter West Ham suite à la relégation du club anglais en Championship. L’ancien joueur de l’OGC Nice ne cache pas son envie de retrouver les pelouses de la Ligue 1. L’état-major phocéen tente ainsi de l’attirer en Provence.

Des exigences salariales très élevées

Sauf que cette opération se complique. Selon le compte spécialisé Le Petit OM, les exigences financières des Hammers s’ajoutent à un salaire XXL incompatible avec la politique d’austérité de l’OM. Jean-Clair Todibo serait donc hors de portée des finances marseillaise. « l’OM le suit, mais c’est hors grille salaire », indique l’insider.

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Oui l'OM le suit mais c'est hors grille salaire donc pour le moment ce n'est pas possible.



Ça passe forcément par un départ en central voir 2 — LePetitOM (@LePetitOM) July 24, 2026

Le dossier est actuellement bloqué. La direction de l’OM devra impérativement dégraisser son effectif avant de passer à l’action. La vente d’un ou deux défenseurs centraux est une condition sine qua non pour espérer recruter Jean-Clair Todibo sans mettre en péril les finances marseillaises.