FC Nantes : Accord total pour le transfert de Matthis Abline

C’est fait, Matthis Abline ne suivra pas le FC Nantes en Ligue 2 la saison prochaine. Un accord total a été trouvé pour le transfert de l’attaquant nantais à l’AS Monaco.

Mercato FC Nantes : Visite médicale mercredi pour Matthis Abline

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Sauf improbable retournement de situation de dernière minute, le transfert de Matthis Abline du FC Nantes à l’AS Monaco est bel et bien bouclé. L’officialisation pourrait même intervenir dans les prochaines heures. D’après les informations de Foot Mercato, les dirigeants nantais et leurs homologues monégasques se sont entendus pour une opération à 30 millions d’euros, soit 25 millions d’euros + 5 millions d’euros de bonus.

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Toujours selon la même source, la visite médicale de l’attaquant de 23 ans est même prévue pour ce mercredi. Le FC Nantes a autorisé Matthis Abline a faire le déplacement dans la Principauté pour régler les derniers détails de cette opération avant de signer un contrat de quatre ans, jusqu’en juin 2030, avec l’ASM.

🚨 EXCL #mercatoASM 🔴⚪️



✅accord total entre le FC Nantes et l’AS Monaco pour le transfert de Mathis Abline.



💰contrat de 4 ans. Montant du deal : 25 M€ + 5 M€ de bonus



🩺visite médicale ce mercredi https://t.co/0bbPAC3Ufb pic.twitter.com/vcCSi0p5Bi — Sébastien Denis (@sebnonda) July 28, 2026

Après trois saisons passées sous les couloirs nantaises, l’ancien joueur du Stade Rennais s’apprête ainsi à franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant un club qualifié pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. Ce serait le début d’une partie de chaises musicales à l’AS Monaco, puisque Folarin Balogun devrait quitter la Principauté cet été.

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