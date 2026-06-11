Mercato Stade Rennais : Le SRFC officialise une signature en défense

‎Le Stade Rennais poursuit son travail de fond sur le mercato en consolidant son effectif de demain. Le club breton a officialisé la signature du premier contrat professionnel d’Isiaka Soukouna, jeune défenseur central formé à Rennes, désormais lié au SRFC jusqu’en juin 2029.

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‎Déjà très actif sur le mercato, les dirigeants rennais sécurisent leurs jeunes talents. Cette stratégie s’inscrit dans la continuité du projet sportif du club, reconnu depuis plusieurs années pour la qualité de son centre de formation. ‎À seulement 20 ans, Isiaka Soukouna franchit une étape majeure de sa carrière.

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En signant jusqu’en 2029, le défenseur obtient la confiance de son club formateur et rejoint la liste des jeunes joueurs appelés à se rapprocher durablement du groupe professionnel. ‎Le principal intéressé n’a pas caché son émotion après cette officialisation. « Je suis très heureux de signer ce premier contrat professionnel avec mon club formateur », a confié le joueur dans des propos relayés par le Stade Rennais.

𝗜𝘀𝗶𝗮𝗸𝗮 𝘀𝗼𝘂𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 ✍️



Rouge et Noir depuis 2019, défenseur prometteur, Isiaka Soukouna paraphe son premier contrat professionnel avec son club formateur. 𝘍𝘦́𝘭𝘪𝘤𝘪𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘐𝘴𝘪𝘢𝘬𝘢. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 10, 2026

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‎Soukouna a également affiché ses ambitions : « Mes objectifs ? M’imposer avec le groupe professionnel, jouer au Roazhon Park. » Un discours qui traduit la détermination d’un joueur conscient que le plus difficile commence maintenant. Pour Rennes, cette signature confirme une volonté claire : construire l’avenir en s’appuyant sur les talents issus de son académie.