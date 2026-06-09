Mercato Stade Rennais : Le SRFC boucle déjà une 3e signature

‎Le Stade Rennais avance à vive allure sur le mercato dans la préparation de son prochain exercice. Tandis que plusieurs dossiers ont déjà été finalisés, le club breton vient également de sécuriser l’avenir d’un jeune talent issu de son centre de formation.

‎Mercato Stade Rennais : Une nouvelle pierre à l’édifice rennais

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‎Le mercato n’a pas encore officiellement commencé que le Stade Rennais affiche déjà une activité remarquable. Après les arrivées annoncées d’Adrien Thomasson et du jeune défenseur portugais Gonçalo Oliviera, les dirigeants poursuivent leur travail de construction de l’effectif de Franck Haise.

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‎Mais à Rennes, la politique sportive ne se résume pas à attirer de nouveaux visages. Le club continue de valoriser sa formation, considérée depuis plusieurs années comme l’une des plus performantes du football français. Cette ligne directrice se confirme une nouvelle fois avec la signature d’un jeune espoir maison.

‎Senny Assignon récompensé de sa progression

‎Selon les informations du quotidien Le Parisien, Senny Assignon a signé ce lundi son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais. Le jeune latéral droit, frère cadet de Lorenz Assignon, franchit ainsi une étape importante dans sa carrière.

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‎Même s’il évolue encore principalement avec la réserve rennaise en National 3, cette signature témoigne de la confiance accordée par le club à son potentiel. Un accord aurait été trouvé après plusieurs semaines d’échanges entre les différentes parties. ‎Pour le SRFC, cette opération possède une portée stratégique.

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Conserver ses meilleurs éléments avant leur explosion sportive est devenu essentiel dans un football où les jeunes talents sont observés très tôt. Rennes confirme ainsi sa volonté de bâtir l’avenir en s’appuyant autant sur son centre de formation que sur le marché des transferts.