Mercato OM : Il part au clash… pour signer à Marseille ?

‎L’OM avance sur plusieurs dossiers majeurs de son mercato alors que l’avenir de nombreux cadres reste incertain. Dans ce contexte, la situation de Jean-Clair Todibo attire l’attention, le défenseur français semble plus que jamais sur le départ de West Ham après une rupture avec son entraîneur.

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‎‎À Marseille, les priorités sont multiples. Entre les ventes attendues, les exigences financières des instances et la préparation de la prochaine saison, les dirigeants olympiens doivent jongler avec plusieurs urgences. Malgré ce contexte délicat, la cellule de recrutement continue d’explorer des pistes capables de renforcer l’effectif.

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‎Parmi elles, celle menant à Jean-Clair Todibo gagne en crédibilité. Le défenseur français, déjà observé par l’OM ces derniers mois, se retrouve dans une situation particulière en Angleterre. Son avenir à West Ham semble désormais s’écrire loin de Londres.

‎Une rupture qui change la donne

‎Selon les informations relayées par le média spécialisé Claret and Hugh, les relations entre Todibo et son entraîneur Nuno Espirito Santo se seraient fortement dégradées. Le défenseur ne souhaiterait plus évoluer sous les ordres du technicien portugais, une situation qui aurait convaincu le club anglais d’envisager son départ.

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‎Cette tension modifie considérablement les conditions du dossier. Recruté définitivement pour près de 42 millions d’euros l’an dernier après une période de prêt, l’ancien joueur de Toulouse, Nice et Barcelone pourrait désormais quitter West Ham pour un montant largement inférieur à son prix d’achat.

‎Un profil qui correspond aux besoins marseillais

‎L’incertitude qui entoure plusieurs défenseurs de l’effectif pousse Marseille à anticiper. Leonardo Balerdi fait notamment partie des joueurs susceptibles d’attirer des offres importantes durant l’été. Dans cette optique, Todibo apparaît comme une option cohérente. ‎À 26 ans, l’international français combine expérience du très haut niveau, connaissance de la Ligue 1 et potentiel de valorisation future.

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Un transfert compris entre 13 et 18 millions d’euros représenterait une opération financièrement accessible pour un joueur possédant encore une importante marge de progression. ‎La direction marseillaise devra toutefois dégager des ressources avant d’avancer concrètement. Mais dans un marché où les défenseurs confirmés sont rares et souvent très chers, Jean-Clair Todibo présente de nombreux arguments.