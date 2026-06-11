Mercato PSG : Luis Campos négocie le transfert d’un Brésilien

La direction du PSG veut vendre Lucas Beraldo pendant ce mercato estival. Un géant anglais est chaud pour le recruter.

Mercato PSG : Lucas Beraldo vers Liverpool ?

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Les dirigeants du PSG s’activent déjà en coulisses pour un transfert totalement inattendu. Le défenseur brésilien Lucas Beraldo pourrait plier bagage cet été. Cap sur l’Angleterre ? C’est une vraie possibilité. Des négociations secrètes ont actuellement lieu avec le club de Liverpool.

Luis Enrique l’a utilisé à plusieurs postes cette saison, dans l’axe comme au milieu de terrain. Malgré cela, le jeune joueur n’a pas bousculé la hiérarchie. Il stagne. Pour s’imposer comme un titulaire indiscutable à Paris, le Brésilien doit réhausser son niveau qu’il semble incapable d’atteindre pour le moment.

La situation contractuelle pousse à l’action. Lié au Paris SG jusqu’en juin 2028, le joueur est poussé vers la sortie. Le club refuse de le voir entamer ses deux dernières années de contrat sans réagir, sous peine de voir sa valeur marchande s’effondrer. Or, prolonger un remplaçant n’est pas non plus une option envisageable pour les dirigeants parisiens.

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Face à cette situation, le salut pourrait venir de la Mersey. Le compte X spécialisé @WilsonCoxLFC vient de lâcher une bombe. Richard Hughes, le directeur sportif des Reds, a rencontré récemment les agents de Beraldo. L’objectif est de prendre la température pour un transfert cet été. Liverpool cherche activement un défenseur central solide. Le départ d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat, vers le Real Madrid laisse un grand vide.

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Financièrement, l’affaire s’annonce excellente pour Paris. On parle d’un deal estimé à 30 millions d’euros. Cette somme permettrait aux dirigeants franciliens de récupérer l’intégralité de l’investissement consenti en janvier 2024, lors de l’arrivée du joueur en provenance de Sao Paulo. Ce transfert tirerait une épine du pied des champions de France et d’Europe.