Mercato PSG : Après Mayulu, un autre attaquant veut s’en aller

‎Le PSG voit un nouveau dossier sensible émerger sur le mercato. Après les interrogations autour de certains jeunes talents, Kang-In Lee aurait pris la décision de quitter le club parisien afin de retrouver un rôle plus important dans un effectif où la concurrence est devenue particulièrement exigeante.

‎Mercato PSG : Kang-In Lee prépare son départ

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‎Arrivé dans la capitale avec l’étiquette d’un joueur capable d’apporter créativité et imprévisibilité, Kang-In Lee n’a jamais réellement réussi à s’installer comme un titulaire indiscutable. Ses apparitions ont souvent alterné entre titularisations prometteuses et passages plus discrets sur le banc.

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‎Selon les informations relayées par le compte X PSG Inside Actus, l’international sud-coréen aurait désormais arrêté sa réflexion. Malgré des discussions autour d’une éventuelle prolongation, le joueur privilégierait un départ afin de bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent et d’un statut plus affirmé.

🚨 𝐊𝐚𝐧𝐠-𝐈𝐧 𝐋𝐞𝐞 𝐚 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐝𝐞́ 𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐏𝐒𝐆



Le dossier Kang-In Lee est désormais clair. Malgré les discussions entamées ces derniers mois autour d'une prolongation, l'international sud-coréen a pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain afin… pic.twitter.com/l0ioQboCAi — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) June 10, 2026

‎L’Europe à l’affût d’une belle opportunité

‎La situation du joueur ne laisse pas les recruteurs indifférents. Plusieurs clubs européens suivent son évolution avec attention. Parmi eux figureraient notamment l’Atlético de Madrid, Newcastle United, le Bayer Leverkusen, Fenerbahçe, les Glasgow Rangers ainsi qu’Al-Ittihad.

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‎À 25 ans, Kang-In Lee conserve une cote importante sur le marché. Sa polyvalence offensive, sa qualité technique et sa vision du jeu constituent des arguments recherchés par de nombreuses formations ambitieuses.

‎Un choix cohérent dans le contexte parisien

‎Au PSG, la densité de l’effectif impose une concurrence permanente. Pour un joueur offensif, accumuler les minutes devient parfois aussi compliqué que de trouver une place libre dans le métro parisien aux heures de pointe.‎ Dans ce contexte, la volonté de Kang-In Lee apparaît cohérente.

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Le club conserverait une grande estime pour son professionnalisme et ne fermerait pas la porte à un transfert en cas d’offre jugée satisfaisante. Sauf changement majeur, l’avenir du Sud-Coréen semble désormais s’écrire loin de Paris, marquant une nouvelle étape dans le mercato du champion de France.